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15:02 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕОК: Подготовка к Европейским играм в Минске идет очень хорошо

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия на высоком профессиональном уровне ведет подготовку ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году. Об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

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«На мой взгляд, подготовка к Европейским играм идет очень хорошо. У вас прекрасные кадровые ресурсы, люди очень усердно работают, и мы стараемся оказать им максимальную поддержку, — сказал он. — Я уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры, в первую очередь такую уверенность нам дает международная обстановка».

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Со своей стороны Лукашенко сказал, что хотел бы из первых уст услышать, что Минск еще должен сделать к Европейским играм. «Господин Коциянчич, мне приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий, главное, конечно, это наша европейская олимпиада, — сказал президент. — Мы немало сделали в этом направлении, но я думаю, как всегда, есть какие-то недоделки, недоработки, хотел бы из первых уст услышать, что мы еще должны сделать к Европейским играм».

В беседе с журналистами по итогам встречи Коциянчич отметил, что подготовка к Играм организована очень хорошо. «Ситуация в целом очень радужная. И мы считаем, что Белоруссия может провести прекрасные игры, — сказал он. — В ближайшие десять месяцев нашему организационному комитету предстоит урегулировать небольшие технические вопросы. Все остальные вопросы уже решены».

Глава ЕОК также поблагодарил белорусские власти за введение безвизового режима, которым смогут воспользоваться не только участники, но и многочисленные гости Европейских игр. «Надеюсь, что вы сможете воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы продемонстрировать всему миру современную процветающую Белоруссию», — сказал он.

Европейские игры и безвизовый режим

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Это международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под руководством ЕОК. Атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Состязания в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

С 27 июля согласно указу Лукашенко срок безвизового пребывания иностранных граждан в Белоруссии увеличен с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск. В конце мая Белоруссия и Россия подписали «малое спортивное соглашение» о взаимном признании виз, которое действует на период проведения двух спортивных мероприятий — ЧМ-2018 по футболу (прошел в России с 14 июня по 15 июля) и II Европейских игр. Оно позволяет иностранным гражданам, имеющим электронную карту болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через страны.

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