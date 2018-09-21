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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили отбор кандидатов на проведение третьих континентальных Игр в 2023 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

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Данное решение принято на заседании Исполнительного комитета ЕОК в Стокгольме и начнется с диалога в соответствии с мерами, инициированными Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийской повесткой-2020.

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EOК приглашает любой город или города, заинтересованные в том, чтобы принять у себя крупнейшее европейское мультиспортивное мероприятие, к обсуждению такой возможности с национальными олимпийскими комитетами своих стран и EOК.

«Заинтересованность в проведении III Европейских игр высказали города со всего континента, но теперь, когда началась официальная процедура, мы хотели бы более подробно поговорить с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, чем Игры могут быть полезны этим городам и их жителям, — сказал президент EOК Янез Кочиянчич. — Уверены, что с точки зрения соотношения затрат и отдачи Европейские игры предоставляют отличные возможности».

Европейские игры, которые проводятся один раз в четыре года, должны стать элитным мероприятием, которое собирает под своими знаменами лучших спортсменов континента. «Мы верим в экономически эффективные, устойчивые Европейские игры, которые могут уступать только Олимпиаде. В Минске, например, только один из 12 спортивных объектов, предназначенных для проведения Европейских игр, должен был быть построен с нуля. Мы тесно сотрудничаем с хозяевами с самого начала, чтобы гарантировать, что принимающие форум города и страны получат положительное и долгосрочное наследие, насколько это возможно», — подчеркнул Янез Кочиянчич.

Последний срок подачи конкурсных документов на проведение III Европейских игр — 28 февраля 2019 года. Организатор будет объявлен в преддверии II Европейских игр 2019 года, чтобы следующая столица Игр смогла перенять опыт у белорусских коллег.

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