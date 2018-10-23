Правительство утвердило дату старта и порядок продажи билетов на II Европейские игры

Положением о порядке реализации билетов на спортивные соревнования II Европейских игр и церемонии их открытия и закрытия установлены сроки начала и окончания реализации билетов, организации, уполномоченные их реализовывать, реквизиты, правила приобретения, использования и случаи возврата билетов.

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Билеты будут продавать с 1 декабря 2018 по 30 июня 2019 года. Их реализует билетный оператор, а также турорганизации при предоставлении ими туруслуг с одновременной продажей билетов. Билет оформляется на фирменном бланке и должен содержать обязательные реквизиты, в том числе название мероприятия, стоимость и номер билета. По одному билету (копии электронного билета) допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

Билеты могут быть возвращены владельцем билета в случае отмены Европейских игр, отказа во въезде в Беларусь по основаниям, предусмотренным законодательством страны. При возврате владельцу возвращается стоимость билета, равная цене его приобретения.

В постановлении также обозначено, что до 31 декабря 2019 года в социальной рекламе II Европейских игр 2019 года допускается упоминание организаций, которые являются спонсорами, поставщиками, партнерами, агентами и (или) операторами игр.

Документом также утверждено положение о порядке выдачи заключений, подтверждающих израсходование, использование, потребление, признание непригодности товаров для их дальнейшего использования, их бесплатную раздачу, вручение участникам II Европейских игр 2019 года в качестве наградных атрибутов, уничтожение и (или) безвозвратную утрату.