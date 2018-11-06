Презентация талисмана II Европейских игр состоится 29 ноября
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в
Для презентации талисмана планируется задействовать один из залов партнеров Европейских игр.
На следующей неделе состоится совместная с телевидением инспекция возможностей проведения трансляции.
Во время представления маскота II Европейских игр организаторы обещают яркое шоу. На I Европейских играх в Баку талисманами были Джейран (газель) и Нар (гранат).
Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену».