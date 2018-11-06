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12:26 (мск), источник: БЕЛТА

Презентация талисмана II Европейских игр состоится 29 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

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Для презентации талисмана планируется задействовать один из залов партнеров Европейских игр.

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На следующей неделе состоится совместная с телевидением инспекция возможностей проведения трансляции.

Во время представления маскота II Европейских игр организаторы обещают яркое шоу. На I Европейских играх в Баку талисманами были Джейран (газель) и Нар (гранат).

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену».

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