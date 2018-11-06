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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Объекты II Европейских игр в феврале-марте войдут в завершающую стадию подготовки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты II Европейских игр в феврале-марте 2019 года войдут в завершающую стадию подготовки. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

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«Завершается подготовка операционных планов, которые включают порядок работы объектов Европейских игр, взаимодействие всех служб.

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В феврале-марте следующего года все объекты перейдут в завершающую стадию подготовки к предстоящим стартам. Нашим преимуществом является тот факт, что все сооружения практически готовы. Последним станет стрелковый тир имени Тимошенко, где завершены строительные работы, пройдет монтаж стрелкового оборудования, и тир будет введен в строй в конце этого года, — рассказал Анатолий Котов. — Сейчас идет тщательный анализ использования возможностей спортивных объектов, чтобы избежать серьезных затрат на создание объектов временной инфраструктуры".

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену».

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