Объекты II Европейских игр в феврале-марте войдут в завершающую стадию подготовки
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты II Европейских игр в
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты II Европейских игр в
«Завершается подготовка операционных планов, которые включают порядок работы объектов Европейских игр, взаимодействие всех служб.
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Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-Арену», «Чижовка-Арену».