Объекты II Европейских игр в феврале-марте войдут в завершающую стадию подготовки

В феврале-марте следующего года все объекты перейдут в завершающую стадию подготовки к предстоящим стартам. Нашим преимуществом является тот факт, что все сооружения практически готовы. Последним станет стрелковый тир имени Тимошенко, где завершены строительные работы, пройдет монтаж стрелкового оборудования, и тир будет введен в строй в конце этого года, — рассказал Анатолий Котов. — Сейчас идет тщательный анализ использования возможностей спортивных объектов, чтобы избежать серьезных затрат на создание объектов временной инфраструктуры".