Более 10 тыс. билетов продано в первые дни декабря на II Европейские игры

Наибольшим спросом в первые дни продаж пользуются билеты на соревнования по легкой атлетике, художественной гимнастике, велосипедному спорту на шоссе, а также церемонии открытия и закрытия. Квитки активно реализуются по предварительным заявкам спонсоров и партнеров Игр. Не остались в стороне и белорусские болельщики, которые уже проявляют большой интерес к предстоящему мультиспортивному форуму.

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Жители любой страны могут оформить свои билеты в яркое лето самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by. В Беларуси квитки можно также приобрести в кассах сети официального билетного оператора — компании «Тикетпро», а в Европе — через официальных реселлеров. В Российской Федерации билеты поступят в продажу 15 декабря текущего года на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru.