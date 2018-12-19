Талисман Лесик приобрел билеты на церемонию открытия II Европейских игр

Талисман игр приобрел сегодня квитки на церемонию открытия мультиспортивного события, которое состоится 21 июня 2019 года на минском стадионе «Динамо».

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Билеты отличаются оригинальным дизайном и разными степенями защиты. Как отметил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда, в современном мире более популярны онлайн-продажи, но билеты на предстоящие старты можно будет приобрести и в кассах «Тикетпро» по всей Беларуси.