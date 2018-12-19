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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Талисман Лесик приобрел билеты на церемонию открытия II Европейских игр

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лисенок Лесик стал одним из первых обладателей бумажных билетов на II Европейские игры, передает корреспондент БЕЛТА.

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Талисман игр приобрел сегодня квитки на церемонию открытия мультиспортивного события, которое состоится 21 июня 2019 года на минском стадионе «Динамо».

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Билеты отличаются оригинальным дизайном и разными степенями защиты. Как отметил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда, в современном мире более популярны онлайн-продажи, но билеты на предстоящие старты можно будет приобрести и в кассах «Тикетпро» по всей Беларуси.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

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