Международный статус ВФЛА не повлияет на шансы Казани принять Европейские игры

Источник: РИА "Новости"

Выборы столицы Европейских игр 2023 года пройдут 20 июня — накануне церемонии открытия II Европейских игр в Минске. На право провести в 2023 году Игры, в программу которых входит и легкая атлетика, претендует Казань. Прием заявок от кандидатов завершится 28 февраля.

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«Я думаю, что напрямую связывать восстановление ВФЛА с выбором Игр-2023 нельзя, потому что речь идет об организации комплексного мероприятия, в программу которого будет входить около 20 видов спорта, — отметил Катулин. — ЕОК очень важно, прежде всего, найти надежного партнера, город-организатор, который может гарантировать проведение Игр на высочайшем уровне. И это будет основным критерием».

«Сам момент предоставления права проведения Игр Казани должен подтолкнуть Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и Всероссийскую федерацию легкой атлетики найти приемлемое решение и в кратчайшие сроки снять этот вопрос. В интересах спортсменов, прежде всего», — считает собеседник ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. До того, как ВФЛА не будет восстановлена в своих правах, Россия не имеет право проводить у себя международные соревнования по легкой атлетике и заявлять национальную команду на международные старты.

IAAF в конце января заявила, что на ближайшем совете организации, который пройдет в марте, Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена в своих правах.