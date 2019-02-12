Мисс Беларусь и олимпийский чемпион по фехтованию стали звездными послами II Европейских игр

Источник: БЕЛТА

«Приятно получить почетный статус звездного посла II Европейских игр. Это большая ответственность. С детства люблю легкую атлетику, особенно бег, знакомлюсь с лыжными гонками и биатлоном, планирую пробовать себя в новых видах спорта. Выезжая за рубеж и встречаясь с конкурсантками, с которыми познакомилась на конкурсе “Мисс мира” в Китае, буду рассказывать о глобальном спортивном форуме в нашей стране и обязательно приглашу девушек в Беларусь на II Европейские игры. Основной платформой, на которой буду продвигать II Европейские игры, станут социальные сети», — рассказала Мария Василевич.

«Во время II Европейских игр в Минск приедет много гостей из-за рубежа. Мне бы хотелось как можно больше рассказать им о нашей стране, ее столице и людях, живущих здесь, донести то, что мы выступаем за мир, развитие спорта», — отметил Александр Романьков.

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Информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» реализуется с целью продвижения предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также популяризации включенных в программу Европейских игр видов спорта.