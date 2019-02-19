Германия отправит спортсменов на Европейские игры, которые пройдут в Минске

Как отмечается в сообщении, такое решение принято президиумом и правлением НОК после подробных консультаций.

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«Решающим фактором стало то, что в белорусской столице будут проходить квалификационные соревнования Олимпиады 2020 года, а в других видах спорта Европейские игры станут главным стартом сезона», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года бундестаг утвердил выделение 300 тысяч евро для участия спортсменов в Играх.