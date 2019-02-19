Германия отправит спортсменов на Европейские игры, которые пройдут в Минске
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкие спортсмены примут участие в Европейских играх-2019, которые пройдут в Минске
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкие спортсмены примут участие в Европейских играх-2019, которые пройдут в Минске
Как отмечается в сообщении, такое решение принято президиумом и правлением НОК после подробных консультаций.
«Решающим фактором стало то, что в белорусской столице будут проходить квалификационные соревнования Олимпиады 2020 года, а в других видах спорта Европейские игры станут главным стартом сезона», — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года бундестаг утвердил выделение 300 тысяч евро для участия спортсменов в Играх.
В августе 2018 года глава НОК Германии Альфонс Херманн не исключил возможность бойкота Европейских игр в Минске после задержаний журналистов в Белоруссии.