Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
14Целуйтесь на здоровье! С Днем всех влюбленных
09:00 (мск), источник: Р-Спорт

Германия отправит спортсменов на Европейские игры, которые пройдут в Минске

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкие спортсмены примут участие в Европейских играх-2019, которые пройдут в Минске 21—30 июня, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Германии.

Наверх

Как отмечается в сообщении, такое решение принято президиумом и правлением НОК после подробных консультаций.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Решающим фактором стало то, что в белорусской столице будут проходить квалификационные соревнования Олимпиады 2020 года, а в других видах спорта Европейские игры станут главным стартом сезона», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года бундестаг утвердил выделение 300 тысяч евро для участия спортсменов в Играх.

В августе 2018 года глава НОК Германии Альфонс Херманн не исключил возможность бойкота Европейских игр в Минске после задержаний журналистов в Белоруссии.

 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн?
«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб
Стали известны соперники «Ман Сити» и МЮ в 1/4 Кубка Англии
Bellator намерен организовать бой Емельяненко - Крокоп в Москве
Кучеров поучаствовал во всех голах «Тампы» в победном матче НХЛ
Домрачева: У болельщиков предложение Лукашенко возродило надежду
Переход игрока «Зенита» в «Эмполи» отказались регистрировать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь