Спортивные функционеры из 8 стран обсудят вопросы подготовки атлетов к II Европейским играм в Минске

Источник: РИА "Новости"

Пленарное заседание пройдет 4 апреля в 11.00 в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Участие в нем примут первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, ректор БГУФК Сергей Репкин.

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На заседании будет подписан договор о создании на базе БГУФК совместного с БНТУ научно-образовательного кластера «Интеллектуальные технологии в спорте».

Работа конференции продолжится в БГУФК, где пройдут дискуссионные площадки по нескольким направлениям. Эксперты обсудят актуальные проблемы спортивного отбора, систему подготовки атлетов и тренеров, современные технологии психологического сопровождения, медико-биологические и биомеханические аспекты спортивной деятельности.

Отдельная сессия будут посвящена перспективам развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства. Научная программа конференции включает доклады-презентации, круглые столы, мастер-классы и семинары.

Мероприятие посетят более 200 ученых, представителей учреждений высших образований, спортивных школ и организаций, федераций по видам спорта из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Литвы, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.