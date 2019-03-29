Спортивные функционеры из 8 стран обсудят вопросы подготовки атлетов к II Европейским играм в Минске
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная
Пленарное заседание пройдет 4 апреля в 11.00 в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Участие в нем примут первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос, первый
На заседании будет подписан договор о создании на базе БГУФК совместного с БНТУ
Работа конференции продолжится в БГУФК, где пройдут дискуссионные площадки по нескольким направлениям. Эксперты обсудят актуальные проблемы спортивного отбора, систему подготовки атлетов и тренеров, современные технологии психологического сопровождения,
Отдельная сессия будут посвящена перспективам развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства. Научная программа конференции включает
Мероприятие посетят более 200 ученых, представителей учреждений высших образований, спортивных школ и организаций, федераций по видам спорта из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Литвы, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов.
Организаторами мероприятия являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Национальный олимпийский комитет, Белорусский государственный университет физической культуры, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».