Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
13Сборная России проиграла бельгийцам
17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Российские атлеты займут 7−9 этажей нового здания в деревне Европейских игр

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборная России разместится на семи-девяти этажах нового корпуса в деревне спортсменов во время проведения вторых летних Европейских игр 2019 года в Минске, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В столице Белоруссии завершился день открытых дверей для представителей национальных олимпийских комитетов стран-участниц Игр. За два дня гости из 36 государств Европы посетили спортивные объекты и деревню спортсменов.

«Я уже не первый раз в Минске и могу сказать, что город меня вновь удивил. Виден высокий уровень готовности объектов. В частности, уже почти завершены все подготовительные работы в общежитиях Белорусского государственного университета, где будут жить участники соревнований», — сказал руководитель отдела ОКР по обеспечению участия в Играх Олимпиад Лев Савин.

Читайте также
Спортивные функционеры из 8 стран обсудят вопросы подготовки атлетов к II Европейским играм в Минске

По его словам, российская делегация разместится в новом корпусе под номером 4. Организаторы пообещали выделить для сборной России от семи до девяти этажей в этом здании, включая складские помещения, медицинский кабинет и место для штаба.

«Спортсменам — а мы рассчитываем, что отбор пройдут около 240 человек — предложат двухместные номера с душем и туалетом. Условия, на мой взгляд, хорошие. Деревня находится в получасе езды от аэропорта. Все спортивные арены расположены рядом, что очень удобно. Самая дальняя точка — стрелковый комплекс, до которого нужно ехать 35−40 минут», — заявил Савин.

Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. На соревнованиях будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Новый Черышев. Воспитанник «Спартака» на просмотре в «Валенсии»
«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
«Крылья Советов» играют с «Арсеналом» в РПЛ (трансляция)
«Авангард» играет с «Салаватом Юлаевым» в КГ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь