Российские атлеты займут 7−9 этажей нового здания в деревне Европейских игр
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборная России разместится на
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборная России разместится на
В столице Белоруссии завершился день открытых дверей для представителей национальных олимпийских комитетов
«Я уже не первый раз в Минске и могу сказать, что город меня вновь удивил. Виден высокий уровень готовности объектов. В частности, уже почти завершены все подготовительные работы в общежитиях Белорусского государственного университета, где будут жить участники соревнований», — сказал руководитель отдела ОКР по обеспечению участия в Играх Олимпиад Лев Савин.
По его словам, российская делегация разместится в новом корпусе под номером 4. Организаторы пообещали выделить для сборной России от семи до девяти этажей в этом здании, включая складские помещения, медицинский кабинет и место для штаба.
«Спортсменам — а мы рассчитываем, что отбор пройдут около 240 человек — предложат двухместные номера с душем и туалетом. Условия, на мой взгляд, хорошие. Деревня находится в получасе езды от аэропорта. Все спортивные арены расположены рядом, что очень удобно. Самая дальняя точка — стрелковый комплекс, до которого нужно ехать 35−40 минут», — заявил Савин.
Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. На соревнованиях будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта.