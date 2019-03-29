Российские атлеты займут 7−9 этажей нового здания в деревне Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

В столице Белоруссии завершился день открытых дверей для представителей национальных олимпийских комитетов стран-участниц Игр. За два дня гости из 36 государств Европы посетили спортивные объекты и деревню спортсменов.

«Я уже не первый раз в Минске и могу сказать, что город меня вновь удивил. Виден высокий уровень готовности объектов. В частности, уже почти завершены все подготовительные работы в общежитиях Белорусского государственного университета, где будут жить участники соревнований», — сказал руководитель отдела ОКР по обеспечению участия в Играх Олимпиад Лев Савин.

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По его словам, российская делегация разместится в новом корпусе под номером 4. Организаторы пообещали выделить для сборной России от семи до девяти этажей в этом здании, включая складские помещения, медицинский кабинет и место для штаба.

«Спортсменам — а мы рассчитываем, что отбор пройдут около 240 человек — предложат двухместные номера с душем и туалетом. Условия, на мой взгляд, хорошие. Деревня находится в получасе езды от аэропорта. Все спортивные арены расположены рядом, что очень удобно. Самая дальняя точка — стрелковый комплекс, до которого нужно ехать 35−40 минут», — заявил Савин.