Экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр откроется 1 апреля в Минске

«Планируется, что здесь пройдут аккредитацию более 40 из планируемых 60 тыс. аккредитуемых на игры лиц: волонтеры, международные и национальные судьи, персонал спортивных объектов, подрядных и контрактных организаций, обеспечивающих проведение соревнований. Здесь же различные клиентские группы игр, включая волонтеров, международных и национальных судей, смогут получить необходимую экипировку», — рассказали в пресс-службе.