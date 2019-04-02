Дирекция Европейских игр обсудила совместные социальные проекты с помощником генсека ООН

Переговоры, в которых также принял участие директор программного подразделения детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тед Чайбан, состоялись в рамках официального визита руководителя дирекции в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Встречи проходят в преддверии Международного дня спорта во имя развития и мира, отмечаемого 6 апреля.
Во время встречи Катулин и Пайпер также обсудили тематику возможных совместных программ, направленных на продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством спорта и здорового образа жизни. Стороны отметили уникальность II Европейских игр — 2019 как площадки для популяризации и продвижения ЦУР.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.