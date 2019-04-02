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17:05 (мск), источник: ТАСС

Дирекция Европейских игр обсудила совместные социальные проекты с помощником генсека ООН

ТАСС, 2 апреля. Директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин и помощник генерального секретаря ООН Роберт Пайпер обсудили реализацию совместных социальных проектов, направленных на продвижение здорового образа жизни среди детей и молодежи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Игр.

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Переговоры, в которых также принял участие директор программного подразделения детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тед Чайбан, состоялись в рамках официального визита руководителя дирекции в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Встречи проходят в преддверии Международного дня спорта во имя развития и мира, отмечаемого 6 апреля.

Во время встречи Катулин и Пайпер также обсудили тематику возможных совместных программ, направленных на продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством спорта и здорового образа жизни. Стороны отметили уникальность II Европейских игр — 2019 как площадки для популяризации и продвижения ЦУР.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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