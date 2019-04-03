Эстафета огня Европейских игр в Минске впервые пройдет в нескольких странах

«Эстафета огня — традиционное мероприятие, которое проводится в рамках Олимпийских игр. Для Европейских игр традиция еще закладывается, но на I Европейских играх (в 2015 году в Баку — прим. ТАСС) тоже была эстафета огня, которая проходила только по территории страны-организатора, — заявил Хомич. — Предстоящая [эстафета] будет отличаться большей масштабностью и большей значимостью. Приятно осознавать, что мы стоим у истоков тех традиций, которые лет через 20 или 30 будут привычными, все будут их повторять, проводя подобные соревнования, мы же закладываем их основу».
Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в Риме семью факелоносцами. «Было принято решение, что эстафета огня должна стартовать в Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов [ЕОК], предполагается, что на всех следующих Европейских играх эстафета огня будет стартовать именно здесь. Местом проведения церемонии станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, — добавил он. — В ходе торжественного мероприятия будет презентован символ акции — оливковое дерево, изготовленное специально для ЕОК, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр».
Далее участники байкерского клуба Белоруссии сопроводят огонь Игр, проделав путь через Словению, Австрию, Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и посетив Национальные олимпийские комитеты этих стран. В Белоруссию огонь прибудет 12 мая, а непосредственно в Минске эстафета пройдет 17—21 июня, участие в эстафете огня в Белоруссии примут 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, деятели науки, культуры и искусств. Маршрут эстафеты завершится на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.