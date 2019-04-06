Презентация эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр состоялась в Минске

В высокотехнологичном парке виртуальной реальности Teleport VR организаторы игр также представили сам факел и форму факелоносцев.

«В самом названии эстафеты огня — “Пламя мира” — заложено стремление, прежде всего, объединить все страны Европы в июне на одном из самых крупных спортивных событий года. Символично, что презентация эстафеты проходит 6 апреля — в Международный день спорта на благо развития и мира», — отметил Георгий Катулин.

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Он поприветствовал присутствовавшего на презентации трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Медведя, который является факелоносцем предстоящего спортивного форума. В 1980 году на минском стадионе «Динамо» легендарный борец зажег пламя летних Олимпийских игр, соревнования по отдельным видах спорта которых проходили в разных городах СССР.

Одним из важных атрибутов предстоящей эстафеты огня является факел, который разработан белорусским дизайнером Юлией Брайчук вместе со специалистами завода-изготовителя — ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры». Факел весом немногим более 1,7 кг и высотой в 81 см, изготовлен из нержавеющей стали.

Факелоносцами во время эстафеты выступят 450 человек — спортсмены, известные представители культуры, науки, искусства, общественные деятели, среди которых певец Тео, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, пловец паралимпийской сборной Алексей Талай, легендарный белорусский силач Вячеслав Хоронеко, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

Форма участников эстафеты огня «Пламя мира» разработана белорусским дизайнером Юлией Латушкиной. Она выполнена в традиционных светлых тонах, символизирует мир и чистоту намерений, что соответствует идеалам олимпийского движения.

Старт эстафеты огня «Пламя мира» намечен на 3 мая в Риме, где будет зажжено пламя II Европейских игр. После факел с огнем континентального спортивного форума отправится на гору Монблан — высшую точку, на которую белорусские альпинисты поднимут факел и флаг Беларуси. Затем эстафета продолжится по странам Европы: Австрии, Словении, Венгрии, Словакии, Чехии и Польше.