Фигурист Алексей Ягудин стал звездным послом II Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Сертификат был вручен сегодня в конференц-зале Национального олимпийского стадиона «Динамо». Также именитый спортсмен назначен послом ЮНЭЙДС для II Европейских игр.

В мероприятии приняли участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана.

Информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.

В числе звездных послов выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В команде звездных послов известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные; олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович; легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок; трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь; блогер и телеведущая Анна Бонд; белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.