Фигурист Алексей Ягудин стал звездным послом II Европейских игр
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин пополнил команду звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщили БЕЛТА в
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин пополнил команду звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщили БЕЛТА в
Сертификат был вручен сегодня в
В мероприятии приняли участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна
Информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.
В числе звездных послов выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В команде звездных послов известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные; олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович; легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок; трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь; блогер и телеведущая Анна Бонд; белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.
Еще один сертификат был вручен представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктору Рашеду Мустафе Сарвару, который выступает в этой роли от имени международной организации. Почетное звание звездного посла Игр также присвоено украинской певице Ани Лорак, олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову и победительнице национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018», обладательнице титула «Мисс мира Европа» Марии Василевич, эстрадному исполнителю, композитору Руслану Алехно.