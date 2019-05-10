Эстафета огня «Пламя мира» прошла в Вене и Будапеште

Источник: РИА "Новости"

После посещения высшей точки Европы горы Монблан и столицы Словении Любляны огонь предстоящего спортивного форума в Минске прибыл в Вену. Факел эстафеты был доставлен в столицу Австрии в сопровождении белорусских байкеров из клуба The One Chapter Belarus и торжественно передан известной белорусской и австрийской исполнительнице классической музыки Юлии Лебеденко.

«Пламя мира» на торжественной церемонии встретили посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, руководитель секции спорта (заместитель министра) Федерального министерства государственной службы и спорта Австрии Филипп Траттнер, спортивный директор НОК Австрии, шеф миссии Австрии на II Европейских играх Кристоф Зибер, начальник управления церемоний и культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.

Читайте также Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая

Эстафета огня прошла также по улицам венгерской столицы. По самым знаковым местам Будапешта пламя пронесли известные венгерские атлеты. Сегодня эстафета «Пламя мира» продолжит свой путь к Беларуси по территории Словакии.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая. Факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском — 12—17 мая , Гродненском — 18—23 мая , Витебском — 24—29 мая , Могилевском — 30 мая — 4 июня, Гомельском — 5—10 июня , Минском — 11—16 июня .