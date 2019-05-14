Глава ЕОК: Европейские игры должны стать вторым по важности турниром после Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич в интервью ТАСС оценил подготовку Белоруссии к проведению турнира, отметил большую роль России в развитии мирового спорта, а также рассказал о перспективах появления в недалеком будущем зимних Европейских игр.

— Европейские игры становятся уже традиционным мероприятием. Каковы их перспективы?

— Наша задача — сделать Европейские игры вторым по важности мультиспортивным мероприятием после Олимпийских игр. Мы приближаемся уже ко вторым Играм, которые пройдут в июне этого года в Минске. Игры станут традиционными и будут проводиться каждые четыре года, за год до летней Олимпиады.

Мы думаем, что Европейские игры набирают позиции. Европа — сильнейший в мировом спорте континент. Несмотря на то что население Европы составляет около 10% от мирового, в летних видах спорта около 50% медалей завоевывается европейскими атлетами, а в зимних — около 70%.

Именно поэтому мы очень сильны и хотели бы оставаться на таком же уровне и дальше.

— Европейские игры приносят доход ЕОК?

— Весь доход, который мы получаем от Игр, инвестируется в их развитие. Но надо понимать, что ЕОК — это некоммерческие организации. Поэтому главной нашей целью является не получение дохода, а развитие спорта.

— Довольны ли вы тем, как Минск подготовился к предстоящим соревнованиям?

— Мы очень довольны тем, как работают наши белорусские друзья и оргкомитет турнира. Белоруссия обладает хорошим опытом организации мероприятий: они провели несколько чемпионатов мира по гандболу и хоккею. Поэтому мы ожидаем отличные Европейские игры в этом году.

Белоруссия заслужила право провести у себя эти Игры, так как это развитая в экономическом, культурном и спортивном плане страна. Освещать соревнования в Минске приедут около тысячи журналистов, которые потом в своих материалах расскажут всему миру о гостеприимстве белорусского народа. Уверен, после окончания Игр имидж Белоруссии должен улучшиться, страна будет лучше интегрирована в европейскую жизнь.

Мы ждем начала Игр и не видим каких-либо препятствий, мешающих успешному проведению этих соревнований. Оставшиеся небольшие организационные вопросы в самое ближайшее время будут решены, никаких проблем с организацией нет.

— Когда определится место проведения Европейских игр 2023 года?

— Существует открытая процедура приема заявок кандидатов, есть несколько городов, которые изъявили желание стать хозяевами соревнований. Перед Играми в Минске будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, на которой мы выберем хозяина следующих Игр.

— Какие страны сейчас претендуют на то, чтобы принять Европейские игры — 2023?

— Так как процедура приема заявок открытая, то я пока не хотел бы афишировать кандидатов, но есть два города, которые проявляют особый интерес (Казань и польский Катовице — прим. ТАСС). Голосование будет закрытым, поэтому было бы неправильным перед 50 олимпийскими комитетами сейчас называть кандидатов и отдавать кому-то предпочтение.

— На соревнованиях в Минске будут выступать и российские легкоатлеты. У них будет возможность отпраздновать победу с флагом своей страны?

— Конечно, россияне смогут праздновать победы с национальным флагом, у нас никогда не было сомнений по этому поводу. Я всегда критично относился к инициативам различных международных органов, которые считают, что они могут наказать страну за антидопинговые нарушения таким образом, чтобы молодые люди не могли быть горды за свою страну, будь то США, Китай, Россия или любое другое государство. Каждая страна имеет право праздновать свои успехи под собственным флагом и гимном.

— Правда ли, что Россия претендовала на Европейские игры — 2019, но этого не случилось из-за допинговых проблем в национальной федерации легкой атлетики?

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— У нас были различные переговоры, но мы в то время не думали, что Россия будет кандидатом.

— Есть ли у вас в планах проведение зимних Европейских игр?

— Не скрою, есть определенные предложения. Это возможно и потому, что существуют некоторые европейские страны, которые ни разу не участвовали в зимних Олимпиадах. Но уверен, что с развитием летних Европейских игр мы придем к тому, что придет пора организовать и зимние Европейские игры.

Мы не хотим подорвать имидж Олимпийских игр, нам интересно создать дополнительное соревнование, где атлеты смогут выигрывать медали и преуспевать в своем виде спорта.

— На летней Олимпиаде 1908 года в Лондоне в программу соревнований входил зимний вид спорта — фигурное катание. Может быть, в уже недалекой перспективе в программу Европейских игр будут входить зимние виды спорта, которые проводятся под крышей?

— Это один из обсуждаемых вопросов, но мы придерживаемся позиции, что виды спорта, связанные со снегом или со льдом, должны присутствовать только на зимней Олимпиаде или зимних Европейских играх, если таковые будут организованы. А летние виды спорта должны быть на летних Играх.

Мы стараемся добавлять новые летние виды спорта, которые не входят в программу Олимпиады, потому что считаем, что мы также должны следовать за интересами молодого поколения, а не только регулярно повторять древние стандарты.

— В каких отношениях сейчас находятся ЕОК и Олимпийский комитет России?

— У нас отличные отношения, я часто общаюсь с моим другом и коллегой Станиславом Поздняковым. Олимпийский комитет России всегда обладал большим авторитетом в мире. И это вполне объяснимо, так как ваша страна по количеству завоеванных олимпийских медалей занимает второе место в мире. Я не вижу каких-либо причин, которые препятствовали бы отличному сотрудничеству между Россией и Европейскими олимпийскими комитетами.

— Каково значение России для европейского спорта?

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— Россия — одна из сильнейших европейских стран и будет ей оставаться, поэтому мы нуждаемся в сотрудничестве с ней в различных компонентах, будь то организационные вопросы или профессиональные, определяющие дальнейшее развитие европейского спорта.

— Оказывает ли ЕОК поддержку своему прежнему руководителю Патрику Хикки, ставшему фигурантом скандала с перепродажей билетов во время Олимпиады 2016 года в Рио? Вы по-прежнему считаете его невиновным?

— Во-первых, мы всегда следуем букве закона, а Патрику даже не были официально выдвинуты судебные обвинения, что противоречит презумпции невиновности. Во-вторых, у нас нет четкой информации о том, что он сделал плохого. После ареста Хикки в Рио-де-Жанейро мы остановились на том, чтобы сохранить с Патриком хорошие отношения, и стоит отдать ему должное как бывшему главе организации.