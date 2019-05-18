Эстафету «Пламя мира» встретили в Гродно

Регион принял эстафету от Брестской области. Первым объектом, который посетил огонь II Европейских игр, стало ОАО «Гродно Азот». Пламя проследовало по территории предприятия, затем факел был поднят на одну из башен завода высотой более 130 м.

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Основной площадкой для торжественных мероприятий стала сцена на площади Ленина в центре Гродно. Гостей и участников ждала насыщенная концертная программа с участием гродненских и приглашенных звезд.

Было и немало сюрпризов. Известнейший уроженец Гродно, баскетболист Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принес сборной СССР золото Олимпийских игр 1972 года. В роли Александра Белова выступил один из молодых гродненских игроков.