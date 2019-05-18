Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
18 мая, источник: БЕЛТА

Эстафету «Пламя мира» встретили в Гродно

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира» начала свой путь по Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Регион принял эстафету от Брестской области. Первым объектом, который посетил огонь II Европейских игр, стало ОАО «Гродно Азот». Пламя проследовало по территории предприятия, затем факел был поднят на одну из башен завода высотой более 130 м.

Читайте также
Беларусь на II Европейских играх представят 227 спортсменов

Основной площадкой для торжественных мероприятий стала сцена на площади Ленина в центре Гродно. Гостей и участников ждала насыщенная концертная программа с участием гродненских и приглашенных звезд.

Было и немало сюрпризов. Известнейший уроженец Гродно, баскетболист Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принес сборной СССР золото Олимпийских игр 1972 года. В роли Александра Белова выступил один из молодых гродненских игроков.

Иван Едешко стал первым факелоносцем эстафеты по улицам Гродно. «Очень приятно участвовать в эстафете в родном городе. Всегда приезжаю сюда с душевным подъемом, с удовольствием общаюсь с детьми и школьниками. Считаю, что потенциал II Европейских игр необходимо максимально использовать для продвижения спорта, здорового образа жизни», — отметил прославленный баскетболист.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая
Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче ЧМХ
ЦСКА выиграл, но опять потерял Влашича
Римейк финала Олимпиады или США? Расклады для России на 1/4 ЧМХ
«Манчестер Сити» выиграл все в Англии. Такого никогда не было
РФ — единоличный лидер группы. Но Швеция просто так не отстанет
Валидол вместо спокойствия. Как «Спартак» обыграл «Крылья»
Головин забил и провел лучший матч во Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь