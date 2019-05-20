Капралос: Для участников II Европейских игр в Минске созданы комфортные условия

Источник: РИА "Новости"

В своем выступлении он подчеркнул, что у него нет сомнений в проведении спортивного форума на высоком уровне. «В Минске проделана колоссальная работа по подготовке для того, чтобы лучшие атлеты Европы смогли чувствовать себя комфортно и концентрироваться на достижении высочайших результатов. Могу также добавить, что рекомендации по улучшению условий проживания атлетов в Деревне спортсменов полностью удовлетворены. Все спортивные объекты Европейских игр уже полностью готовы к проведению соревнований», — отметил председатель координационной комиссии.

Спирос Капралос рассказал также о высоком интересе к II Европейским играм за пределами Европы. «Права на телевизионный показ Европейских игр приобрели 43 страны Старого Света, еще семь стран ежедневно будут показывать наиболее яркие моменты соревновательных дней, так называемые хайлайты. Показывать предстоящий спортивный форум будут также 83 страны, находящиеся за пределами Европы. Высокий интерес объясняется участием многих ведущих спортсменов в соревнованиях в Минске в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году. ЕОК тесно сотрудничает с Олимпийским каналом МОК, что позволит нам распространять сигнал на большее количество территорий», — сказал представитель ЕОК.

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов анонсировал предстоящую презентацию медалей международного спортивного форума, запланированную на 21 мая в Мирском замке, а также отметил активные продажи билетов на спортивный форум. По его словам, наибольшим спросом пользуются каратэ, гимнастические виды, пляжный футбол и легкая атлетика.