Освещать II Европейские игры из Минска планируют журналисты 52 стран

Источник: РИА "Новости"

Руководитель БАСП представила участникам презентации, подготовленные специалистами дирекции Европейских игр. «Участники форума познакомились с особенностями организации работы на турнире в Минске. На данный момент подано более 1000 заявок на аккредитацию из 52 стран и 379 редакций, которые представляют печатные издания, теле- и радиоорганизации, не являющиеся правообладателями. Почти одну треть составят журналисты-женщины. Также в Минске будут работать более 1,3 тыс. представителей телевизионных компаний, которые будут транслировать соревнования Европейских игр более чем в 120 странах», — рассказала Анастасия Маринина.

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В белорусскую столицу приедут представители СМИ со всей Европы, а также из Австралии, Бангладеш, Бразилии, Индии, Монголии, Пакистана, Южной Африки, Шри-Ланки и США.

«Впервые европейские журналисты получили возможность познакомиться с Минском и его спортивной инфраструктурой в 2015 году, когда в белорусской столице под эгидой Национального олимпийского комитета состоялся Конгресс АИПС Европа, — отметила Анастасия Маринина. — Уже тогда все участники выразили восхищение тем, какое внимание развитию спорта в нашей стране уделяется со стороны государства и правительства. Теперь же коллеги вновь приедут к нам, чтобы уже стать участниками грандиозного события — II Европейских игр».