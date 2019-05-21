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21 мая, источник: БЕЛТА

Эстафету «Пламя мира» встретили в Мирском замке

21 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. Эстафету «Пламя мира» встретили сегодня в Мирском замке, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Факел в замок внес заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов. Эстафету ему передала Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб.

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Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан.

В Беларуси эстафета огня «Пламя мира» побывала в Брестской области. В Гродненском регионе факел уже встречали в областном центре, на Августовском канале и в Волковыске.

В Минске «Пламя мира» встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня — по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» — во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев — лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.

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