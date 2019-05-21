В Белоруссии представлен дизайн медалей Европейских игр
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Презентация наградных и памятных медалей Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Минске
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Презентация наградных и памятных медалей Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Минске
Как отмечается в сообщении, в дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда II Европейских игр, нашел отражение главный символ Игр — волшебный цветок папоротника «Папараць кветка».
«Презентация медалей любого спортивного форума подобного уровня — один из ключевых моментов подготовки не только для команды организаторов, но и для
Форма медали — классический круг, внутри которого — лучистый элемент с нечеткими очертаниями. «Неслучайным является и диаметр медали — 9,5 сантиметров, ведь население Белоруссии составляет 9,5 миллиона человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавит чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой и, в частности, с лесами», — отмечается в сообщении.
Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы — золото 24К, чистое серебро 999-й пробы и бронза — в соответствии с тремя достоинствами наград. Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает около 20 часов. Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр — 9,5 см, а толщина — около 1 см.
Всего для Европейских игр будет изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на оборотной стороне каждой награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип Игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту (1-е место — золотой, 2-е место — серебряный, 3-е место — бронзовый).