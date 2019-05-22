НОК Беларуси запускает акцию в поддержку национальной команды на II Европейских играх

Источник: AP 2019

Для участия в акции необходимо быть подписчиком официальных страниц НОК Беларуси в социальных медиа (одной или нескольких): «ВКонтакте», Facebook, Instargam.

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Сделать фото с талисманом игр лисенком Лесиком, на фоне спортивных объектов или изображения любой символики II Европейских игр, дополнить его пожеланиями белорусской команде в виде мотивирующего слогана в стихах или прозе и опубликовать, сопроводив запись хэштегами: #яскраваелета, #brightgames, #brightteamby.

Лучшие работы будут представлены в штабе белорусской команды в Деревне спортсменов, а также опубликуют на страницах НОК Беларуси в социальных медиа и на сайте noc.by. Итоги подведут путем открытого голосования после завершения форума. Победители акции и авторы самых ярких работ по мнению спортсменов получат памятные сувениры от организаторов и автографкарты от участников II Европейских игр.