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13:59 (мск), источник: БЕЛТА

НОК Беларуси запускает акцию в поддержку национальной команды на II Европейских играх

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси с 22 мая по 30 июня проводит акцию в поддержку белорусской команды на II Европейских играх «Яскравае лета!», сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Источник: AP 2019

Для участия в акции необходимо быть подписчиком официальных страниц НОК Беларуси в социальных медиа (одной или нескольких): «ВКонтакте», Facebook, Instargam.

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Сделать фото с талисманом игр лисенком Лесиком, на фоне спортивных объектов или изображения любой символики II Европейских игр, дополнить его пожеланиями белорусской команде в виде мотивирующего слогана в стихах или прозе и опубликовать, сопроводив запись хэштегами: #яскраваелета, #brightgames, #brightteamby.

Лучшие работы будут представлены в штабе белорусской команды в Деревне спортсменов, а также опубликуют на страницах НОК Беларуси в социальных медиа и на сайте noc.by. Итоги подведут путем открытого голосования после завершения форума. Победители акции и авторы самых ярких работ по мнению спортсменов получат памятные сувениры от организаторов и автографкарты от участников II Европейских игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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