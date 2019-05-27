Презентацию II Европейских игр провели на Олимпийском пикнике в Варшаве

Источник: РИА "Новости"

Один из основных тематических разделов организаторы посвятили предстоящему крупному спортивному форуму. Площадка II Европейских игр находилась возле главной сцены пикника, а наибольшее внимание посетителей привлек талисман Лесик.

Во время торжественного открытия президент НОК Польши Анджей Красницкий сказал, что 2019 год особенный как для Польши, так и для Беларуси. «Минск станет главной спортивной ареной Европы нынешним летом, а осенью польский национальный олимпийский комитет отметит 100-летие», — подчеркнул он.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев уверен, что Европейские игры станут знаковым событием для всего континента. «Во время Олимпийского пикнинка, который является семейным праздником спорта и здорового образа жизни, стенду Минска и II Европейским играм была отведена ключевая роль. В июне в столице Беларуси Польшу будут представлять около 180 спортсменов. Это внушительная делегация. Рассчитываем, что благодаря безвизовому режиму, который начнет действовать с 10 июня, у польских атлетов будет и серьезная поддержка болельщиков», — сказал Владимир Чушев.

Во время пикника его участники смогли больше узнать не только о Беларуси, туристическом потенциале страны и основных достопримечательностях Минска, но и о главных вехах подготовки к масштабному спортивному событию.

«Олимпийский пикник — уникальный спортивный праздник в Варшаве для родителей и детей. Похожее мероприятие для любителей активного отдыха ежегодно проходит в Минске. Не обошли вниманием белорусский стенд и представители телеканала Polsat Sport. Ведущий спортивный телеканал Польши в полном объеме планирует показать II Европейские игры, а тех, кто хочет получить незабываемые эмоции и стать свидетелем ярких побед, организаторы ждут в Беларуси», — отметил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович.

Как предполагалось, одним из главных элементов олимпийского пикника стала церемония доставки в ходе эстафеты от Национального олимпийского центра к месту проведения пикника огня II Европейских игр, гостившего здесь с 11 мая, когда эстафета огня «Пламя мира» посетила Варшаву по пути следования из Италии в Беларусь. Под аплодисменты публики доставила огонь на сцену двукратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик.