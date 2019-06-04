От аэробики до исторического фехтования. Чем Европейские игры удивят зрителей в Минске

Источник: РИА "Новости"

Не путать с цирковыми

В соревновательной части Игр рядом с привычными видами гимнастики в расписании значатся аэробика и акробатика. Это не такой уж необычный выбор, как может показаться на первый взгляд, — обе дисциплины признаны Международной федерацией гимнастики (FIG) и входят в ее состав наряду с прыжками на батуте, паркуром, спортивной и художественной гимнастикой. Соревнования по акробатике среди мужчин даже проходили на Олимпийских играх в 1932 году, но позже дисциплина перестала быть олимпийской.

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По современным правилам акробаты соревнуются в трех видах упражнений: балансовом, динамическом и комбинированном. В отличие от спортивной гимнастики все выступления в акробатике проходят под музыку. Еще одно отличие — спортсмены не соревнуются индивидуально, отдельные комплекты медалей разыгрываются среди женских, мужских и смешанных пар, а также среди женских троек и мужских четверок. Продолжительность программы в балансовом и комбинированном упражнениях не должна превышать 2,5 минуты, в динамическом — 2 минуты.

Как ясно уже из названия, во время балансового упражнения спортсмены показывают, насколько хорошо они удерживают равновесие во время исполнения сложных статичных элементов. При этом в каждом статичном положении спортсмены должны задержаться не менее чем на 3 секунды, иначе элемент засчитан не будет. Программа динамического упражнения составляется так, чтобы показать полеты и вращения акробатов, а в комбинированном упражнении спортсмены должны сочетать и баланс, и динамику. Судьи оценивают не только технику исполнения элементов, но и артистизм, уровень взаимодействия акробатов друг с другом, хореографическую задумку.

В Минске акробаты разыграют шесть комплектов медалей — в соревнованиях смешанных пар и групповых упражнениях.

На первых Европейских играх в Баку трехкратными чемпионами Игр в соревнованиях смешанных пар стали россияне Марина Чернова и Георгий Патарая, а в женских три серебряные медали завоевала российская сборная в составе Валерии Белкиной, Юлии Никитиной и Жанны Пархомец.

По словам исполнительного директора Федерации спортивной акробатики России Ирины Никитиной, в Минске сборная России планирует улучшить это достижение.

«Уже сейчас акробатика включена в программу юношеских Олимпийских игр, хотя, конечно, мы боремся за попадание в олимпийскую программу. Появление акробатики на Олимпиаде зависит от Международного олимпийского комитета, если наш вид спорта будет интересовать телевидение, где мы стали появляться все чаще, то и МОК сделает нам шаг навстречу, — отметила Никитина. — Сейчас развитие акробатики идет вперед, с годами повышается конкуренция. Основными соперниками россиян являются сборные Китая, Великобритании, Украины, Белоруссии, очень большой скачок в развитии сделала Португалия».

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Аэробика — бывший конкурент батута

Спортивную аэробику не стоит путать с популярной разновидностью фитнеса. По-английски она называется Aerobic Gymnastics, то есть является скорее аэробической гимнастикой и представляет собой микст между спортивной и художественной гимнастикой, а также акробатикой.

Ключевое отличие аэробики от вольных упражнений гимнастов — очень высокий темп музыки, под который спортсмены выполняют элементы. По правилам, темп должен быть не ниже 160 ударов в минуту, что способствует быстроте перемещений спортсменов во время выступлений. На чемпионатах мира по аэробике отдельные комплекты медалей разыгрываются в индивидуальных соревнованиях мужчин и женщин, в соревнованиях смешанных пар, троек и пятерок, а также в гимнастической платформе и танцевальной гимнастике. На Европейских играх аэробика представлена только двумя видами — соревнованиями смешанных пар и смешанных групп.

Еще один интересный аспект аэробики — состав групп. Полностью женская группа может соревноваться в одной номинации с полностью мужской или смешанной командой. При выставлении оценки судьи учитывают базовую сложность исполняемых элементов, после чего делят их на различный для юношей и девушек коэффициент. Остальные оценки — за исполнение и артистизм — выставляются без привязки к гендерному признаку. В сумме этих трех слагаемых получается общий балл, по которому команда занимает то или иное место.

На прошлых Европейских играх россияне завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар, медалистами Игр стали Духик Джаназян и Денис Соловьев, в групповых соревнованиях наград завоевать не удалось. Президент Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова отметила, что российская команда постарается превзойти этот результат.

«К сожалению, на Европейских играх мы выступаем только в двух дисциплинах, там программа соревнований не полная. Но в соревнованиях смешанных пар у нас могут быть призы, а в группе — там мы ставим цели золото или серебро. На чемпионате мира в прошлом году мы выиграли командное первенство и являемся одними из лидеров в этой дисциплине, — отметила Масленникова. — В Европе наши основные конкуренты — венгры и румыны, в меньшей степени итальянская команда. Европейские игры для нас — важнейший старт сезона, не зря их еще называют европейской Олимпиадой».

«Технический комитет FIG работает над тем, чтобы наш вид стал более зрелищным и удобным для телевидения, упорядочивают правила по судейству. Несколько лет назад аэробика уже претендовала на включение в программу Олимпийских игр. Стоял выбор между нами и батутом, но выбрали прыжки на батуте», — добавила Масленникова.

Фехтование по историческим аналогам

Еще один интересный вид будет представлен в культурной программе Европейских игр. В то время как из соревнований, по сравнению с первыми Играми, убрали спортивное фехтование, в культурную часть в этот раз включили фехтование историческое. В рамках Игр в Минске пройдут тематические выставки, а также турнир, в котором примут участие и российские спортсмены.

Историческое фехтование очень разнообразно и включает в себя несколько видов. На Играх будут представлены Исторические европейские боевые искусства (Historical European Martial Arts), или как их называют в России, Европейское историческое дуэльное фехтование, НЕМА. Основным отличием от спортивного фехтования являются технические элементы, экипировка и правила боя. В НЕМА поединки основываются на историческом наследии и стремятся максимально воссоздать старинный рисунок боя, используя при этом приближенное к боевому снаряжение и массогабаритные эквиваленты ренессансного оружия.

В Минске турнир по НЕМА пройдет среди мужчин и женщин в четырех номинациях, различающихся типом оружия: рапира, рапира и дага (кинжал), меч-баклер и полутораручный меч. Российские фехтовальщики представлены во всех номинациях, всего участниками турнира станут около 130 человек.

Глава Федерации дуэльного фехтования России Вадим Полюга подчеркнул, что в последнее десятилетие НЕМА стремительно набирает популярность как в России, так и в мире. По его словам, в занятиях историческим фехтованием люди видят возможность для собственного развития — сочетание физической активности, исторического контекста и взаимодействия друг с другом.

«Включение НЕМА в программу Европейских игр даже в качестве гостевого вида спорта — это знаковое событие для всего нашего сообщества. Пока мы включены в культурную часть, но там составлена целая программа — начиная от музейной программы заканчивая турнирным столкновением, — отметил Полюга. — Пока мы не можем говорить о себе как об отдельном виде спорта, потому что пока не зарегистрированы в реестре Минспорта, но в течение трех лет планируем добиться этого. В декабре прошлого года мы вступили в Международную федерацию НЕМА, в которой представлена практически вся Европа — от Португалии до Словакии».

«Историческое фехтование вызывает интерес по всему миру, и с каждым годом его популярность только растет. Если отметить так называемые точки силы, то очень мощная итальянская традиция вокруг рапиры и даги, сильная скандинавская традиция по длинному мечу, сильны испанские исследователи. Сейчас с большим интересом на европейские традиции смотрит Китай. Благодаря историческому фехтованию идет очень активный межнациональный культурный диалог», — добавил Полюга.