Польша претендует на проведение III Европейских игр

В ЕОК отмечают, что срок подачи заявок истек 31 мая, желание провести у себя масштабный спортивный форум в 2023 году выразила Польша. Организаторы планируют провести игры в Кракове и Малопольском крае.

Выборы хозяев Европейских игр — 2023 состоятся на внеочередной Генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня. Ранее заинтересованность в проведении Европейских игр высказывали представители российской Казани.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.