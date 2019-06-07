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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Польша претендует на проведение III Европейских игр

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша претендует на проведение III Европейских игр. Такая информация размещена на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.

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В ЕОК отмечают, что срок подачи заявок истек 31 мая, желание провести у себя масштабный спортивный форум в 2023 году выразила Польша. Организаторы планируют провести игры в Кракове и Малопольском крае.

Выборы хозяев Европейских игр — 2023 состоятся на внеочередной Генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня. Ранее заинтересованность в проведении Европейских игр высказывали представители российской Казани.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана — Баку.

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