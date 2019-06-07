Спортсмены из России примут участие во всех видах спорта II Европейских игр в Минске

Источник: РИА "Новости"

В состав команды на II Европейские игры, утвержденный накануне исполкомом Олимпийского комитета России, включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.

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В состав команды России вошли 101 женщина и 124 мужчины из 47 регионов страны. Наибольшее представительство у Москвы (54 человека) и Санкт-Петербурга (31), а также Московской области и Краснодарского края. 52 спортсмена носят звание заслуженных мастеров спорта, 101 человек — мастера спорта международного класса.

Средний возраст команды — 26,2 года. Самая молодая — 16-летняя Анастасия Паршина (спортивная акробатика), самый возрастной — олимпийский чемпион 2004 года по стендовой стрельбе Алексей Алипов (43 года).