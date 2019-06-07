Фоторепортажи
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Спортсмены из России примут участие во всех видах спорта II Европейских игр в Минске

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр в Минске, сообщили БЕЛТА в Олимпийском комитете России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В состав команды на II Европейские игры, утвержденный накануне исполкомом Олимпийского комитета России, включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.

Читайте также
Презентацию II Европейских игр провели на Олимпийском пикнике в Варшаве

В состав команды России вошли 101 женщина и 124 мужчины из 47 регионов страны. Наибольшее представительство у Москвы (54 человека) и Санкт-Петербурга (31), а также Московской области и Краснодарского края. 52 спортсмена носят звание заслуженных мастеров спорта, 101 человек — мастера спорта международного класса.

Средний возраст команды — 26,2 года. Самая молодая — 16-летняя Анастасия Паршина (спортивная акробатика), самый возрастной — олимпийский чемпион 2004 года по стендовой стрельбе Алексей Алипов (43 года).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Марина Александрова провела сутки в роддоме
«Зенит» и «Спартак» поприветствуют новичков в 1-м туре РПЛ
Сборная РФ тренируется в полном составе перед матчем в Саранске
Обладатель Кубка Стэнли о пользе игроков НХЛ в сборной РФ
«Барселона» рассматривает возможность приобретения Буффона
Клуб Тарасенко вплотную подобрался к выигрышу Кубка Стэнли
Энди Руис готов провести реванш с Энтони Джошуа за $50 млн
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь