Светлана Хоркина: У Беларуси есть все, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне

Источник: РИА "Новости"

«У вас есть все, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне, — подчеркнула знаменитая спортсменка. — Уверена, что Беларусь шикарно проведет Европейские игры, по крайней мере, я белорусам этого очень желаю».

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Светлана Хоркина считает, что Европейские игры — это прекрасная площадка для общения спортсменов. «Для меня любые масштабные соревнования, которые позволяют привлечь внимание к спорту, — это здорово. И чем больше в них представлено видов спорта — тем лучше. Европа — один из самых больших континентов. Любые соревнования — это в том числе проверочные мероприятия для спортсменов, где они могут откатать свою программу, в данном случае, чтобы подготовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Плюс это возможность выявить талантливую молодежь», — сказала она.