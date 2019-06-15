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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Эстафету «Пламя мира» встретили в Молодечно

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр встретили сегодня в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

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Свой путь по городу огонь II Европейских игр начал возле Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского. Пламя пронесли по местному хлебозаводу и ЗАО «Молодечномебель», затем факелоносцы прошли по главным улицам города до летнего амфитеатра.

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Следующим пунктом маршрута эстафеты сегодня станет национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», 16 июня пламя пронесут от историко-культурного комплекса «Линия Сталина» до Заславля.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе «Пламя мира» посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. В Минске «Пламя мира» встретят 17 июня на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» — во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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