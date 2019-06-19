Главная фан-зона Европейских игр открылась в Минске

Источник: РИА "Новости"

«Около двух лет мы готовились к этому важному и волнующему моменту — II Европейским играм. Это очень важный исторический момент для всей Европы, и, конечно, Белоруссии», — отметил, открывая фан-зону, исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг.

Он выразил уверенность в том, что организаторы Игр прекрасно справятся со всеми этапами проведения спортивного форума. «Все идет по плану, я отмечаю высокий уровень подготовки всех мероприятий», — сказал исполнительный директор Игр.

Музыкальная часть торжественной церемонии открытия главной фан-зоны II Евроигр началась с выступления Президентского оркестра Белоруссии под руководством Виктора Бабарикина. В концерте принимают участие самые популярные белорусские артисты.

Презентации стран

Всего в Минске во время II Европейских игр будет открыто три фан-зоны. Кроме Дворца спорта, площадки для болельщиков разместятся у спортивно-культурных комплексов «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», которые заработают 21 июня. Организаторы рассчитывают, что созданные для болельщиков специальные площадки помогут тем, кто прибыл из-за рубежа, проникнуться духом соревнований, поближе познакомиться с Белоруссией, ее спортивными и культурными традициями. Создатели фан-зон обещают насыщенные культурно-развлекательные программы с участием известных белорусских артистов, а также фольклорных и танцевальных коллективов на всем протяжении II Евроигр.

Каждая из фан-зон, размещенных в Минске, имеет свои особенности. К примеру, на площадке у Дворца спорта ежедневно будут проходить дни Национальных олимпийских комитетов (НОК) стран, участвующих в Играх. В рамках этих презентаций болельщики смогут поближе узнать о спортивных достижениях государств, их национальных и культурных традициях. Первым 20 июня будет представлен Азербайджан, презентация Российской Федерации состоится 29 июня.

На площадке у Дворца спорта также разместится специальная фан-зона для детей, которая будет организована совместно с ЮНИСЕФ. Организаторы фан-зон обещают, что болельщики вдоволь смогут также насладиться различными угощениями, в том числе блюдами белорусской кухни. К примеру, возле Дворца спорта организован фудкорт длиной почти 200 м, где разместятся полтора десятка объектов общественного питания на 1 тыс. мест.