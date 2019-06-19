WADA сообщило о функциях независимых наблюдателей на Европейских играх
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскрыло детали программы независимых наблюдателей на Европейских играх, которые пройдут в Минске
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскрыло детали программы независимых наблюдателей на Европейских играх, которые пройдут в Минске
Как сообщается на сайте WADA, команда независимых наблюдателей (IO) будет находиться в Минске на протяжении Игр и в режиме реального времени предоставлять организаторам консультации по всем вопросам, касающимся программы
«Европейские игры — это важное событие в спортивном календаре, в котором участвуют 4000 спортсменов из 50 европейских стран, выступающих в 23 дисциплинах в 15 видах спорта. С точки зрения WADA особенно важно, чтобы наша опытная команда наблюдателей присутствовала там, поскольку в 10 видах спорта на Играх будут проходить квалификационные соревнования летних Олимпийских игр 2020 года в Токио», — сказал глава WADA Крэйг Риди.
Команда независимых наблюдателей, которую возглавляет Хэмиш Коффи из Антидопингового агентства Великобритании, состоит из международных экспертов в области борьбы с допингом. «Она призвана привить спортсменам и другим заинтересованным сторонам уверенность в высоком качестве, эффективности и надежности антидопинговых программ на крупных спортивных мероприятиях по всему миру», — отмечается в сообщении.
Независимые наблюдатели будет следить за следующими элементами антидопинговой программы:
— выбор спортсменов для проведения допинг-тестов;.
— уведомление о допинг-контроле;.
— процедура сбора образцов;.
— процедуры, касающиеся терапевтических исключений на использование запрещенных препаратов (TUE).
Независимые наблюдатели будут предоставлять информацию Европейским олимпийским комитетам (EOC), а также оргкомитету Игр. После их окончания команда опубликует отчет, в котором будут содержаться наблюдения и рекомендации, призванные усилить антидопинговую деятельность на будущих Европейских играх.