WADA сообщило о функциях независимых наблюдателей на Европейских играх

Как сообщается на сайте WADA, команда независимых наблюдателей (IO) будет находиться в Минске на протяжении Игр и в режиме реального времени предоставлять организаторам консультации по всем вопросам, касающимся программы допинг-контроля спортсменов.

«Европейские игры — это важное событие в спортивном календаре, в котором участвуют 4000 спортсменов из 50 европейских стран, выступающих в 23 дисциплинах в 15 видах спорта. С точки зрения WADA особенно важно, чтобы наша опытная команда наблюдателей присутствовала там, поскольку в 10 видах спорта на Играх будут проходить квалификационные соревнования летних Олимпийских игр 2020 года в Токио», — сказал глава WADA Крэйг Риди.

Команда независимых наблюдателей, которую возглавляет Хэмиш Коффи из Антидопингового агентства Великобритании, состоит из международных экспертов в области борьбы с допингом. «Она призвана привить спортсменам и другим заинтересованным сторонам уверенность в высоком качестве, эффективности и надежности антидопинговых программ на крупных спортивных мероприятиях по всему миру», — отмечается в сообщении.

Независимые наблюдатели будет следить за следующими элементами антидопинговой программы:

— выбор спортсменов для проведения допинг-тестов;.

— уведомление о допинг-контроле;.

— процедура сбора образцов;.

— процедуры, касающиеся терапевтических исключений на использование запрещенных препаратов (TUE).