Соревновательную программу II Европейских игр откроют баскетболисты, боксеры и лучники

Соревновательную часть игр в 9.00 откроют участники турнира по баскетболу 3×3: Первыми на площадку Palova Arena выйдут женские сборные Германии и Румынии, выступающие в предварительной группе В. В этом же квартете сыграют команды Венгрии и Чехии. Белорусские баскетболистки свой первый поединок в группе А проведут сегодня против итальянок (начало в 14.25). Соперницами белорусок будут также команды России и Сербии. Мужская сборная Беларуси в предварительной группе С стартует матчем с баскетболистами Словении (начало в 17.05). В другом поединке этого квартета встретятся команды Литвы и Эстонии.