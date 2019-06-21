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21 июня, источник: БЕЛТА

Соревновательную программу II Европейских игр откроют баскетболисты, боксеры и лучники

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония официального открытия II Европейских игр состоится в Минске вечером, однако спортсмены начнут состязания задолго до этого времени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Соревновательную часть игр в 9.00 откроют участники турнира по баскетболу 3×3: Первыми на площадку Palova Arena выйдут женские сборные Германии и Румынии, выступающие в предварительной группе В. В этом же квартете сыграют команды Венгрии и Чехии. Белорусские баскетболистки свой первый поединок в группе А проведут сегодня против итальянок (начало в 14.25). Соперницами белорусок будут также команды России и Сербии. Мужская сборная Беларуси в предварительной группе С стартует матчем с баскетболистами Словении (начало в 17.05). В другом поединке этого квартета встретятся команды Литвы и Эстонии.

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В 9.45 на базе СОК «Олимпийский» начнутся квалификационные соревнования по стрельбе из лука. В состав сборной Беларуси входят Карина Козловская, Анна Марусова, Карина Деминская, Елена Кузнецова, Александр Лягушев, Павел Далидович, Максим Бань и Кирилл Фирсов.

В 14.00 на ринг дворца спорта «Уручье» выйдут первые участники боксерского турнира II Европейских игр. Сегодня пройдут квалификационные бои в трех весовых категориях у мужчин. Беларусь представят Евгений Кармильчик (весовая категория до 49 кг), Владислав Смягликов (до 91 кг) и Виктор Чварков (свыше 91 кг).

II Европейские игры пройдут в Минске до 30 июня. В них примут участие более 4 тыс. атлетов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские спортсмены выступят во всех соревнованиях, в состав сборной хозяев включен 221 атлет.

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