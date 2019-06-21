В Минске открываются II Европейские игры

Источник: РИА "Новости"

Столица Беларуси ранее никогда не принимала столь значимого спортивного события. За перипетиями борьбы на спортивных площадках будут следить не только в Европе, но во многих странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Соревнования по 15 видам спорта смогут увидеть более 500 млн телезрителей.

Яркой и красочной обещает стать церемония открытия II Европейских игр, которая начнется на стадионе «Динамо» в 20.00. Организаторы не раскрывают всех деталей предстоящего шоу, но известно, что запланировано несколько художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме: преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны.

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Над проведением церемонии работала международная режиссерская группа. Ее участники во многом смогли посмотреть на исторические события в современном стиле. Зрители при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 смогут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности.

На главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят всемирно известная оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.

Одним из главных событий церемонии станет зажжение огня II Европейских игр. Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и за 50 дней преодолела более 7 тыс. км. Факел игр на пути в Минск был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. «Пламя мира» встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси огонь побывал в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.