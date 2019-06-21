Лукашенко: Спортсменам нужно показать лучший результат на Европейских играх

Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что история олимпийского движения в Беларуси давняя и славная. «Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе», — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что демонстрация своих максимальных возможностей и достижение высоких результатов позволят белорусским атлетам быть достойными преемниками кумиров предыдущих спортивных. Ожидается, что выступления белорусов на соревнованиях будут яркими, что они побьют существующие рекорды и в очередной раз поднимут страну на пьедестал спорта высоких достижений.

«Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали», — заявил белорусский лидер.