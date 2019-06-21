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21 июня, источник: Sputnik.by

Лукашенко: Спортсменам нужно показать лучший результат на Европейских играх

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета страны Александр Лукашенко направил приветственное слово членам белорусской делегации на II Европейских играх, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что история олимпийского движения в Беларуси давняя и славная. «Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе», — подчеркнул президент.

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Лукашенко отметил, что демонстрация своих максимальных возможностей и достижение высоких результатов позволят белорусским атлетам быть достойными преемниками кумиров предыдущих спортивных. Ожидается, что выступления белорусов на соревнованиях будут яркими, что они побьют существующие рекорды и в очередной раз поднимут страну на пьедестал спорта высоких достижений.

«Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что верит в белорусских спортсменов, а также пожелал им крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу родной страны.

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