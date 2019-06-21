Частная олимпийская коллекция Потанина представлена на Европейских играх в Минске

Источник: РИА "Новости"

На церемонии присутствовал министр спорта РФ Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова, статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич и начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

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«До тех пор, пока олимпийское движение помнит о прошлом, у него будет будущее. Владимир Потанин сделал большое дело, собрав такую коллекцию. Спорт должен должен быть вне политики. Я от лица олимпийского комитета выражаю большую благодарность Потанину», — сказал Кочиянчич.

Колобков отметил, что у этой выставки большое будущее: «Очень интересная коллекция. Уверен, что она вызовет большой интерес у болельщиков, приехавших в Минск. Считаю, что у этой выставки очень большое будущее. Потанин очень активно поддерживает спорт, вносит большой вклад в спортивную образовательную сферу».

«Олимпийский комитет России будет поддерживать продвижение этой выставки на самых крупных международных соревнованиях. В следующем году появится музей, куда, я очень надеюсь, попадут некоторые вещи из этой коллекции», — сказал Поздняков.