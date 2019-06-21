Открытие Дома болельщиков сборной России на Европейских играх состоялось в Минске
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие Дома болельщиков сборной России на II Европейских играх прошло в Минске в пятницу.
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие Дома болельщиков сборной России на II Европейских играх прошло в Минске в пятницу.
Красную ленточку торжественно разрезали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого
Организаторы ожидают, что за время проведения Игр гостями Дома станут порядка 50 тыс. человек. Посетить дом сможет любой желающий, здесь болельщики смогут пообщаться и сфотографироваться со спортсменами, посмотреть на церемонию чествования победителей, принять участие в организованных мероприятиях и посетить магазин официального поставщика экипировки сборной России компании ZASPORT.
Множество активностей организовано уже на прилегающей к дому территории — здесь есть фудкорты, аквагрим, площадка для баскетбола 3×3, посвященная Олимпийским играм 1980 года выставка и многое другое. Болельщики могут принять участие в профессиональном тестировании, определяющем спортивную подготовку человека. Участник поочередно проходит пять типов тренажеров, которые определяют силу, выносливость, скорость, координацию и процент мышечной ткани в организме. После прохождения тестирования человеку высылают расшифровку его показателей, а результаты заносят в общий рейтинг.
В холле Дома посетителей гостей встречает робот Кузьма с традиционным караваем. Робот с удовольствием фотографируется с посетителями и призывает активнее поддерживать российских спортсменов. Также на первом этаже Дома организована отдельная зона для представления самбо — демонстрационная группа спортсменов показывает свое мастерство и проводит небольшие
Не забыли организаторы и о самых маленьких болельщиках. Для детей в Доме будет работать интеллектуальная песочница — игровой тренажер, направленный на то, чтобы подбодрить и развлечь ребенка. На песок проецируется одна из множества выбранных программ (природа, мультфильмы, подводный мир, вулкан) и в зависимости от этого дети выполняют определенные задания — ловят руками маленьких анимационных рыбок, выкапывают реки или строят горы.
В Доме действуют сразу несколько выставок. На втором этаже представлена экспозиция победной экипировки российских атлетов. Здесь можно найти кроссовки с автографами сборной России по баскетболу и игровую майку Андрея Кириленко, булаву и форму Евгении Канаевой, трико Романа Власова, купальник Ангелины Мельниковой, кимоно Беслана Мудранова и другие экспонаты.
Еще одна экспозиция действует на улице возле входа в Дом. Там установлены четыре стеклянных куба с экспонатами времен Олимпиады-80, которая проходила в Москве. На экспозиции представлены коллекции значков спортивной тематики, настоящий факел Олимпийского огня и копии олимпийских медалей. Но можно найти там и неожиданные экспонаты, например, бытовые предметы с символикой ОИ-1980: радиоприемник, кипятильник, телевизионную антенну, сувенирный самовар и многое другое.
Во время Европейских игр в доме будут работать зрительская зона с экранами для трансляций, сувенирные магазины и фотозоны. В доме будут проходить трансляции турниров, церемонии чествования медалистов, а также встречи с известными спортсменами и
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Во время проведения Европейских игр в Азербайджане Дом болельщиков сборной России был организован в Баку и пользовался большой популярностью у жителей принимающей страны и иностранных гостей.