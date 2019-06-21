Открытие Дома болельщиков сборной России на Европейских играх состоялось в Минске

Источник: РИА "Новости"

Красную ленточку торжественно разрезали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук и генеральный секретарь НОК Белоруссии Георгий Катулин.

Организаторы ожидают, что за время проведения Игр гостями Дома станут порядка 50 тыс. человек. Посетить дом сможет любой желающий, здесь болельщики смогут пообщаться и сфотографироваться со спортсменами, посмотреть на церемонию чествования победителей, принять участие в организованных мероприятиях и посетить магазин официального поставщика экипировки сборной России компании ZASPORT.

Множество активностей организовано уже на прилегающей к дому территории — здесь есть фудкорты, аквагрим, площадка для баскетбола 3×3, посвященная Олимпийским играм 1980 года выставка и многое другое. Болельщики могут принять участие в профессиональном тестировании, определяющем спортивную подготовку человека. Участник поочередно проходит пять типов тренажеров, которые определяют силу, выносливость, скорость, координацию и процент мышечной ткани в организме. После прохождения тестирования человеку высылают расшифровку его показателей, а результаты заносят в общий рейтинг.

Робот и песочница

В холле Дома посетителей гостей встречает робот Кузьма с традиционным караваем. Робот с удовольствием фотографируется с посетителями и призывает активнее поддерживать российских спортсменов. Также на первом этаже Дома организована отдельная зона для представления самбо — демонстрационная группа спортсменов показывает свое мастерство и проводит небольшие мастер-классы.

Не забыли организаторы и о самых маленьких болельщиках. Для детей в Доме будет работать интеллектуальная песочница — игровой тренажер, направленный на то, чтобы подбодрить и развлечь ребенка. На песок проецируется одна из множества выбранных программ (природа, мультфильмы, подводный мир, вулкан) и в зависимости от этого дети выполняют определенные задания — ловят руками маленьких анимационных рыбок, выкапывают реки или строят горы.

В Доме действуют сразу несколько выставок. На втором этаже представлена экспозиция победной экипировки российских атлетов. Здесь можно найти кроссовки с автографами сборной России по баскетболу и игровую майку Андрея Кириленко, булаву и форму Евгении Канаевой, трико Романа Власова, купальник Ангелины Мельниковой, кимоно Беслана Мудранова и другие экспонаты.

Еще одна экспозиция действует на улице возле входа в Дом. Там установлены четыре стеклянных куба с экспонатами времен Олимпиады-80, которая проходила в Москве. На экспозиции представлены коллекции значков спортивной тематики, настоящий факел Олимпийского огня и копии олимпийских медалей. Но можно найти там и неожиданные экспонаты, например, бытовые предметы с символикой ОИ-1980: радиоприемник, кипятильник, телевизионную антенну, сувенирный самовар и многое другое.

Во время Европейских игр в доме будут работать зрительская зона с экранами для трансляций, сувенирные магазины и фотозоны. В доме будут проходить трансляции турниров, церемонии чествования медалистов, а также встречи с известными спортсменами и пресс-конференции.