Колобков ждет, что сборная России завоюет 70−80 медалей на Европейских играх в Минске

«От нашей сборной на этих Играх можно ждать достойного выступления и высокого места в общекомандном зачете. Наши спортсмены представлены во всех видах спорта, 223 человека в составе команды, им созданы все условия, они готовились на протяжении четырех лет. Часть команды выступит на Олимпиаде-2020 в Токио, это будут проверочные соревнования перед Играми. Давайте ждать результатов, думаю, в районе 70−80 медалей у нас будет», — заявил Колобков.