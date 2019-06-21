Поздняков: Особого отношения к россиянам у допинг-служб на Европейских играх не будет

«Планируется, что на Играх будет забрано более 1000 проб, процесс допинг-контроля организован Всемирным антидопинговым агентством и их контр-партнерами из белорусского агентства. Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется, — отметил Поздняков. — Перед олимпийскими играми в Рио нам были поставлены условия по количеству проб, сейчас такого нет. Спортсмены из рисковых видов спорта будут подвергать большему количеству тестирований, из других видов спорта — меньше, но это нормальная работа».