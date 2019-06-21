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21 июня, источник: ТАСС

Поздняков: Особого отношения к россиянам у допинг-служб на Европейских играх не будет

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены на Европейских играх в Минске не будут испытывать особого отношения со стороны допинг-служб. Такое мнение журналистам в пятницу высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

«Планируется, что на Играх будет забрано более 1000 проб, процесс допинг-контроля организован Всемирным антидопинговым агентством и их контр-партнерами из белорусского агентства. Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется, — отметил Поздняков. — Перед олимпийскими играми в Рио нам были поставлены условия по количеству проб, сейчас такого нет. Спортсмены из рисковых видов спорта будут подвергать большему количеству тестирований, из других видов спорта — меньше, но это нормальная работа».

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие 225 российских спортсменов. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).

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