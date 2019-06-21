Поздняков: Особого отношения к россиянам у допинг-служб на Европейских играх не будет
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены на Европейских играх в Минске не будут испытывать особого отношения со стороны
МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены на Европейских играх в Минске не будут испытывать особого отношения со стороны
«Планируется, что на Играх будет забрано более 1000 проб, процесс
Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие 225 российских спортсменов. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).