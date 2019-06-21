Российские спортсмены довольны условиями проживания в Деревне Европейских игр

«Сегодня я поеду в Деревню Игр, чтобы пообщаться со спортсменами. Они довольны проживанием, многие говорят, что условия даже лучше, чем на некоторых Олимпиадах, — сообщил Поздняков. — Самые высокие стандарты здесь также применены и к спортивным площадкам, ряд из них я уже посетил и говорю об этом со знанием дела. При этом многие из этих площадок не были построены специально для Игр, их возводили к другим мероприятиям».