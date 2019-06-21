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21 июня, источник: ТАСС

Российские спортсмены довольны условиями проживания в Деревне Европейских игр

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Спортсмены из России довольны условиями проживания в Деревне II Европейских игр в Минске. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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«Сегодня я поеду в Деревню Игр, чтобы пообщаться со спортсменами. Они довольны проживанием, многие говорят, что условия даже лучше, чем на некоторых Олимпиадах, — сообщил Поздняков. — Самые высокие стандарты здесь также применены и к спортивным площадкам, ряд из них я уже посетил и говорю об этом со знанием дела. При этом многие из этих площадок не были построены специально для Игр, их возводили к другим мероприятиям».

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие 225 российских спортсменов.

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