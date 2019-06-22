Первые 24 комплекта наград II Европейских игр в Минске будут разыграны в субботу

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Самбисты, выступающие в минском Дворце спорта, определят победителей в весовых категориях до 57, 68, 82 и 100 кг — у мужчин, а также до 48, 56, 64, 72 и свыше 80 кг — у женщин. Из состава сборной России за награды будут бороться Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Галина Амбарцумян (до 72 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг), Саян Хертек (до 57 кг), Никита Клецков (до 68 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг).

Параллельно с самбистами на «Чижовка-Арене» определятся первые пять золотых медалистов в дзюдо. Турнир Европейских игр в этом виде единоборств одновременно является чемпионатом Европы, поэтому победители должны получить по две медали высшего достоинства. В первый день соревнований выйдут на татами шесть российских дзюдоистов — Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — до 57 кг), а также Альберт Огузов (до 60 кг) и Якуб Шамилов (до 66 кг).

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Определятся победители в командных соревнованиях по стрельбе из лука у мужчин и женщин. Также комплекты наград разыграют на турнирах смешанных команд по пулевой стрельбе с дистанции 10 м из пневматической винтовки и пневматического пистолета.

Станут известны чемпионы Европейских игр в велоспорте (женская групповая гонка на шоссе). Сборную России представят в этой дисциплине Мария Новолодская, Полина Кириллова, Елизавета Ошуркова, Дарья Малькова и Диана Климова. В художественной гимнастике (индивидуальное многоборье) поборется за золото неоднократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина. Также определятся обладатели четырех комплектов наград в спортивной акробатике (балансовые и динамические упражнения в смешанных парах и женских группах).