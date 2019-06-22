Цветение папоротника и говорящий зубр. В Минске открыли II Европейские игры
МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия II Европейских игр прошла в Минске. В представлении приняли участие более 500 артистов и 700 волонтеров.
МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия II Европейских игр прошла в Минске. В представлении приняли участие более 500 артистов и 700 волонтеров.
Церемония началась с видеопрезентации Минска, в которой зрителям показали основные достопримечательности — исторический центр, театр оперы и балета, католический костел святого Симона и Елены, государственную библиотеку и другие культовые места. После презентации столицы гостей церемонии познакомили с Витебском, Гродно, Могилевом, Брестом, Гомелем и одним из главных символов страны — Беловежской Пущей.
Первый эпизод церемонии был посвящен белорусской культуре, народным костюмам, традициям, обычаям, быту и традиционным ремеслам. Он рассказал о языческом празднике — ночи Купалы, дне летнего солнцестояния, именно в этот вечер на закате на берега озер и рек в старые времена выходили люди и устраивали хороводы. В этот раз в огромный хоровод на минском стадионе оказались вовлечены не только артисты на сцене, но и около 20 тысяч зрителей на трибуне. А в это время в центре арены зацвел магический цветок папоротника, который исполняет желание того, кто его найдет.
Завершением купальских празднований стал выход тех, кто в ближайшие 10 дней постарается исполнить свою мечту и победить на Европейских играх.
После завершения парада атлетов во втором эпизоде церемонии открытия зрителям рассказали национальные сказания белорусского народа — сказку о затонувшем городе Свитязе, балладу о волшебном источнике и легенду о ставшем основателем Минска волшебнике Менеске. Сказочная часть церемонии продолжилась знакомством с архитектурной красотой Белоруссии — Софийским собором, фресками
Незабытой осталась и трагическая страница белорусской истории. Из полной тишины зазвучал ритм сердцебиения, который подхватили и стали выстукивать все зрители церемонии. Из этого ритма возникла мелодия, под музыку которой появилась Брестская крепость — образ потерь Великой отечественной войны. И, как символ трагически оборвавшихся жизней, в наступившей тишине обрываются нити, объединившие артистов на сцене.
Но новую надежду дарят появившиеся ткацкие станки, за которые садятся люди и начинают ткать новую мирную жизнь. И вновь нити объединяют героев, а в это время звучат слова молитвы, в которой просят только об одном — отвести грозовые тучи войны и сохранить мир.
В заключительном эпизоде театральной части на сцене вырастает легендарная Беловежская Пуща. Появляется и хранитель древнего леса — огромный зубр, который вышел к маленькой девочке — юной душе всего человечества. Он напоминает людям, что о природе нужно заботиться, ведь если она будет страдать, то и всем людям на земле придется непросто.
Честь вынести полотно выпало четырехкратной олимпийской чемпионке, многократной чемпионке мира по фехтованию Елене Беловой, олимпийскому чемпиону по дзюдо Игорю Макарову, тренеру чемпионов и призеров Олимпийских игр по фристайлу Николаю Козеко, олимпийскому чемпиону и многократному олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову, олимпийской чемпионке по фристайлу Алле Цупер и олимпийской чемпионке в толкании ядра Янине
После красочного выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко, которая вместе с певцом Юсифом Эйвазовым спела под аккомпанемент композитора Игоря Крутого, к собравшимся с приветственным словом обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который объявил II Европейские игры в Минске открытыми.
Венчало церемонию завершение эстафеты огня Игр. Право зажечь огонь Игр было предоставлено олимпийским чемпионам из Белоруссии — биатлонисткам Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, фристайлисту Алексею Гришину, теннисисту Максиму Мирному, легкоатлетке Юлии Нестеренко, байдарочнику Роману Петрушенко и каноисту Дмитрию Довгаленку. Семь факелоносцев зажгли пламя семи малых чаш, расположенных перед ними, синхронно с ударами колоколов. Каждый удар колокола сопровождался огненным импульсом, направленным к чаше огня, церемония завершилась под овации публики и красочный салют.