Цветение папоротника и говорящий зубр. В Минске открыли II Европейские игры

Источник: РИА "Новости"

Церемония началась с видеопрезентации Минска, в которой зрителям показали основные достопримечательности — исторический центр, театр оперы и балета, католический костел святого Симона и Елены, государственную библиотеку и другие культовые места. После презентации столицы гостей церемонии познакомили с Витебском, Гродно, Могилевом, Брестом, Гомелем и одним из главных символов страны — Беловежской Пущей.

Первый эпизод церемонии был посвящен белорусской культуре, народным костюмам, традициям, обычаям, быту и традиционным ремеслам. Он рассказал о языческом празднике — ночи Купалы, дне летнего солнцестояния, именно в этот вечер на закате на берега озер и рек в старые времена выходили люди и устраивали хороводы. В этот раз в огромный хоровод на минском стадионе оказались вовлечены не только артисты на сцене, но и около 20 тысяч зрителей на трибуне. А в это время в центре арены зацвел магический цветок папоротника, который исполняет желание того, кто его найдет.

Завершением купальских празднований стал выход тех, кто в ближайшие 10 дней постарается исполнить свою мечту и победить на Европейских играх.

Более 3600 спортсменов из 50 стран прошли по арене под этническую музыку мимо символических искусственных костров и будто сами стали участниками праздника Купалы.

После завершения парада атлетов во втором эпизоде церемонии открытия зрителям рассказали национальные сказания белорусского народа — сказку о затонувшем городе Свитязе, балладу о волшебном источнике и легенду о ставшем основателем Минска волшебнике Менеске. Сказочная часть церемонии продолжилась знакомством с архитектурной красотой Белоруссии — Софийским собором, фресками Спасо-Преображенской церкви, башнями Несвижского и Мирского замков и средневековыми героями. От истории древних времен — к выдающимся белорусам, жившим в XX веке. В этой части зрители церемонии увидели образы балетных «Русских сезонов», которые в начале прошлого века создал Леон Бакст, ожившие картины Марка Шагала, открытия Нобелевского лауреата физика Жореса Алферова и чертежи великого авиаконструктора Павла Сухого.

Читайте также Первые 24 комплекта наград II Европейских игр в Минске будут разыграны в субботу

Сердцебиение Бреста и великая Пуща

Незабытой осталась и трагическая страница белорусской истории. Из полной тишины зазвучал ритм сердцебиения, который подхватили и стали выстукивать все зрители церемонии. Из этого ритма возникла мелодия, под музыку которой появилась Брестская крепость — образ потерь Великой отечественной войны. И, как символ трагически оборвавшихся жизней, в наступившей тишине обрываются нити, объединившие артистов на сцене.

Но новую надежду дарят появившиеся ткацкие станки, за которые садятся люди и начинают ткать новую мирную жизнь. И вновь нити объединяют героев, а в это время звучат слова молитвы, в которой просят только об одном — отвести грозовые тучи войны и сохранить мир.

В заключительном эпизоде театральной части на сцене вырастает легендарная Беловежская Пуща. Появляется и хранитель древнего леса — огромный зубр, который вышел к маленькой девочке — юной душе всего человечества. Он напоминает людям, что о природе нужно заботиться, ведь если она будет страдать, то и всем людям на земле придется непросто.

После красочной церемонии открытия к участникам и болельщикам Игр обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, речь которого предваряло вынос флага Европейских олимпийских комитетов.

Честь вынести полотно выпало четырехкратной олимпийской чемпионке, многократной чемпионке мира по фехтованию Елене Беловой, олимпийскому чемпиону по дзюдо Игорю Макарову, тренеру чемпионов и призеров Олимпийских игр по фристайлу Николаю Козеко, олимпийскому чемпиону и многократному олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову, олимпийской чемпионке по фристайлу Алле Цупер и олимпийской чемпионке в толкании ядра Янине Корольчик-Провалинской.

После красочного выступления знаменитой оперной певицы Анны Нетребко, которая вместе с певцом Юсифом Эйвазовым спела под аккомпанемент композитора Игоря Крутого, к собравшимся с приветственным словом обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который объявил II Европейские игры в Минске открытыми.