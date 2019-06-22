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15:45 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь выиграла первое золото II Европейских игр

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович стали чемпионками II Европейских игр в Минске, сообщает Sputnik.

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Белоруски завоевали золото в балансовых упражнениях. За свою программу хозяйки ЕИ-2019 получили 29,520 балла.

Вторыми стали спортсменки из Бельгии — они набрали 29,230 балла. Третьими на ступень пьедестала поднялись представительницы Португалии — 28,570 балла.

В копилке белорусской сборной уже две награды. Ранее серебро в командных соревнованиях взяли белорусские лучницы.

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