Беларусь выиграла первое золото II Европейских игр

Белоруски завоевали золото в балансовых упражнениях. За свою программу хозяйки ЕИ-2019 получили 29,520 балла.

Вторыми стали спортсменки из Бельгии — они набрали 29,230 балла. Третьими на ступень пьедестала поднялись представительницы Португалии — 28,570 балла.