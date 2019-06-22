Беларусь выиграла первое золото II Европейских игр
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович стали чемпионками II Европейских игр в Минске, сообщает Sputnik.
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович стали чемпионками II Европейских игр в Минске, сообщает Sputnik.
Белоруски завоевали золото в балансовых упражнениях. За свою программу хозяйки ЕИ-2019 получили 29,520 балла.
Вторыми стали спортсменки из Бельгии — они набрали 29,230 балла. Третьими на ступень пьедестала поднялись представительницы Португалии — 28,570 балла.
В копилке белорусской сборной уже две награды. Ранее серебро в командных соревнованиях взяли белорусские лучницы.