Россияне лидируют в общекомандном зачете после первого медального дня Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

В субботу было разыграно 24 комплекта наград. В активе россиян девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Читайте также Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию

Золото завоевали Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, Дина Аверина в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, акробаты Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в динамических упражнениях среди смешанных пар, дзюдоистка Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг) и самбисты Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг).

Серебро в активе Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, Аксеновой и Старцева в балансовых упражнениях среди смешанных пар, дзюдоистки Ирины Долговой (до 48 кг) и Натальи Кузютиной (до 52 кг), а также самбиста Саяна Хертека (до 57 кг).

Бронзовыми призерами стали самбисты Галина Амбарцумян (до 72 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг).

Женская и мужская сборные России по баскетболу в формате «3 на 3» вышли в четвертьфинал Игр-2019.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 медалей (четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых).