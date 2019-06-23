С места в карьер. Россияне завоевали 18 медалей в первый день Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Соревнования в рамках Европейских игр начались 21 июня, до церемонии открытия, — прошли квалификационные раунды и первые раунды плей-офф в стрельбе из лука, а также предварительные боксерские поединки. Кроме того, в пятницу на Играх в Минске дебютировали мужской и женский турниры по баскетболу в формате «3 на 3».

Второй соревновательный день открыла внеочередная Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), где польский город Краков был выбран столицей III Европейских игр 2023 года. По итогам президент ЕОК Янез Кочиянчич отметил, что Краков располагает богатой спортивной инфраструктурой. «Олимпийские игры в 2024 году вернутся в Европу, поэтому мы хотели бы иметь спортивную программу третьего мультиспортивного форума с очень сильной олимпийской квалификацией, поскольку мы стремимся защищать позицию ведущего континента на международной спортивной арене», — сказал Кочиянчич.

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Золотые стрелки

Первую золотую награду в копилку сборной России на Играх-2019 принесли стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, победившие в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале россияне одержали уверенную победу со счетом 17:9 над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем. В противостоянии за бронзовую медаль интриги также не получилось — немецкие спортсмены Сандра и Кристиан Райц победили белорусов Викторию Чайку и Абдул-Азиза Курди (16:8). В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года, но 22-летняя Бацарашкина и 23-летний Черноусов завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы намного раньше — на чемпионате мира 2018 года. Соревнования среди смешанных команд дебютируют на Играх-2020.

После завершения соревнований президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС поздравил спортсменов и выразил уверенность в том, что «представители других видов спорта поддержат стрелков, сделавших почин в медальном зачете». В свою очередь, российские стрелки отметили тяжелые условия, в которых пришлось выступать спортсменам. «Здесь довольно тяжело находиться, очень душно и жарко, страшно представить, сколько мы тут уже находимся, с начала квалификации, а жара сильно выматывает. Это добавляет сложностей, но они преодолимы», — сказал Черноусов журналистам.

Прогноз главы ОКР оказался верным. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

В финале 25-летняя Каримова и 31-летний Каменский одолели соотечественников Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12. В матче за бронзовые медали сильнее оказались чешские стрелки Анета Брабцова и Филип Непейхал, одолевшие норвежцев Джанетт Хегг Дюстад и Хенрика Ларсена (17:11).

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Акробаты подхватили эстафету

Третью награду высшего достоинства для сборной России завоевали Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в динамических упражнениях среди смешанных пар в спортивной акробатике. Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими — белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).

Однако закрепить успех им не удалось — в балансовых упражнениях 18-летней Аксеновой и 29-летнему Старцеву досталось лишь серебро. Россияне набрали 29,230 балла, но для победы этого оказалось недостаточно. Золотые награды завоевали белорусы Мельник и Беляков, набравшие 29,490 балла. Бронзу себе в актив занесли представители Азербайджана Гурбанлы и Аль-Махайхи (28,160).

Старцев, комментируя результат, рассказал журналистам, что они не собираются останавливаться на достигнутом и рассчитывают наверстать упущенное в воскресенье в многоборье. «Что чувствовали, когда стояли на пьедестале почета? Гордость и радость. Но главная спортивная мечта у нас еще не исполнилась, мы очень хотим, чтобы наш вид спорта был представлен на Олимпиадах, очень приятно выступать при таком количестве болельщиков, и мы рады, что к спортивной акробатике есть такой интерес», — сказал спортсмен.

В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике не было равных Дине Авериной. Тем не менее простой эту победу назвать нельзя — по ходу соревнования россиянке пришлось быть в роли отстающей, что, по ее признанию, стало нелегким испытанием.

«Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой — с обруча, а лента является самым слабым видом в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, но я осознавала, что впереди у меня сильные виды и я могу догнать ее, обыграть, но все равно это было тяжело морально и физически», — сказала журналистам 20-летняя спортсменка.

Итоговый результат россиянки составил 87,750 балла. Второй стала представительница Израиля Линой Ашрам (84,700), третьей — Екатерина Галкина из Белоруссии (79,300). После соревнований Дина Аверина призналась, что до последнего дня не была уверена, что выступит на Европейских играх.

«Сначала должна была ехать Ариша [Аверина], но случилась травма, и в итоге я ее заменила, — сказала гимнастка. — При этом я сама до последнего не знала, поеду или нет, так как у нас были каждый день контрольные тренировки, Ирина Александровна [Винер-Усманова] говорила, что на Игры поедет победитель. Поэтому я окончательно осознала, что выступлю тут, когда сегодня приехала в зал».

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Триумф самбистов и дзюдоистов

Большая часть наград в первый медальный день Европейских игр разыгрывалась в дзюдо и самбо. Единственную золотую медаль в дзюдо российской команде принесла Дарья Межецкая. 24-летняя спортсменка завоевала первую награду на крупных международных соревнованиях, ранее ей покорялось лишь первенство страны. В финале Игр в Минске в весовой категории до 57 кг она победила представительницу Косова Нору Гжакову, бронзовые медали достались немке Паулине Штарке и Тельме Монтейру из Португалии.

Ее более именитые партнерши, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина (до 52 кг) и чемпионка Европы Ирина Долгова (до 57 кг), смогли завоевать лишь серебро.

Долгова в финальной схватке уступила представительнице Украины Дарье Белодед. Кузютина, которая вышла на финальную схватку с травмой, проиграла представительнице Косова олимпийской чемпионке Майлинде Кельменди, бронзовые награды достались британке Челси Джайлс и француженке Амандин Бушар.

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Долгова после финальной схватки призналась, что довольна показанным результатом. «Всегда хочется побеждать и выигрывать золото, но сегодня результатом я довольна. В конце соревнований накопилась усталость, плюс моя соперница по финалу выше меня ростом, к ней надо было искать подход. Ранее мы с ней пару раз встречались, я ее еще не побеждала, в концовке я пыталась навязать ей борьбу, но пройти через ее длинные руки было сложно», — сказала 23-летняя спортсменка.

Кузютина, комментируя схватку, заявила о желании провести бой-реванш со своей соперницей.

«Это была моя лучшая схватка с ней, не скажу, что я была слабее, просто допустила ошибку, которой она воспользовалась, конечно, я хотела выиграть, завоевать золотую медаль, обыграв именно эту спортсменку. Я рада, что в финале боролась с олимпийской чемпионкой. Впереди чемпионат мира, надеюсь, мы с ней там встретимся и я возьму реванш, очень хочется ее победить», — заявила 30-летняя дзюдоистка.

В самбо россияне завоевали целую россыпь наград — Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Екатерина Оноприенко (до 64 кг) выиграли золотые медали, серебро в активе Саяна Хертека (до 57 кг), а бронза досталась Галине Амбарцумян (до 72 кг), Анне Балашовой (свыше 80 кг), Никите Клецкову (до 68 кг) и Альсиму Черноскулову (до 100 кг).

По итогам выступления Перепелюк рассказал, что был уверен в своих силах перед финалом, но не рассчитывал закончить схватку досрочно. «Европейские игры — это соревнования олимпийского направления, которые больше акцентированы на Европу. Победа здесь — это надежда на более крупную победу — на Олимпиаде, когда самбо окончательно войдет в олимпийскую программу», — добавил 33-летний спортсмен.

Итоговое положение после первого дня

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете, завоевав в первый медальный день 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. На второй строчке расположилась сборная Белоруссии, имеющая в активе 14 медалей (4−2−8). На третьей строчке команда Грузии (3−3−4).