Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье было разыграно 38 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Золото завоевали Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, Дина Аверина в упражнениях с обручем и лентой в художественной гимнастике, Наталья Авдеева и Антон Булаев в стрельбе из блочного лука в миксте, Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике среди смешанных пар, легкоатлетка Елена Соколова в прыжках в длину, самбисты Диана Рябова (весовая категория до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также золотую награду российской команде принесла сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с пятью мячами.

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Серебро в активе Авериной в упражнениях с булавами, самбистов Жанары Кусановой (до 80 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг), легкоатлетов Екатерины Старыгиной (метание копья) и Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Бронзовыми призерами стали Аверина в упражнениях с мячом, самбисты Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), Андрей Кубарьков (до 52 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг), еще одну бронзовую медаль завоевали российские гимнастки в групповом многоборье. Также в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.