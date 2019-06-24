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24 июня, источник: Чемпионат.com

Стало известно ещё об одном демарше на Европейских играх в Минске

Участие делегации Косова в открытии II Европейских игр в Минске стало причиной не только демарша президента Сербии Александра Вучича, который отказался от посещения церемонии.

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Как сообщают «Белорусские новости», во время парада спортсменов, когда проходила косовская делегация, председатель президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик покинул ложу почётных гостей.

«Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся», — сказал Додик. По его мнению, косовским спортсменам не место на этих соревнованиях. Додик заявил, что понимает поступок Вучича, решившего не идти на церемонию.

II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. На соревнованиях разыгрываются 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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