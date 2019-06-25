Гастрономический рай. Какой едой балует Минск гостей Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Для Европейских игр в Минске возвели три фан-зоны — рядом с Дворцом спорта, где проходит турнир самбистов, с «Чижовка-Ареной», принимающей соревнования по карате и дзюдо, и с «Минск-Ареной», одним из главных объектов Игр, где проходят турниры по художественной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной гимнастике, аэробике и акробатике. По традиции фан-зоны предлагают широкий выбор развлечений для посетителей, начиная от музыки разных направлений и заканчивая активностями на спортивную тематику. Неотъемлемой частью таких развлекательных территорий являются точки питания. Дирекция Европейских игр организовала более 40 точек продажи еды в фан-зонах, рядом с которыми расположены специальные места для перекуса и лаунж-зоны на более чем 2 тыс. мест.

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В фан-зоне рядом с Дворцом спорта проходят тематические вечера, посвященные той или иной стране. Например, понедельник стал днем Италии, в связи с чем гости фан-зоны могут с удовольствием полакомиться традиционными блюдами с Апеннин — пиццей, пастой, панцеротти (пирожки с моцареллой и разными начинками), морепродуктами в панировке и многим другим. Продавцы также предлагают попробовать итальянский кофе и охлаждающие напитки собственного приготовления.

По соседству с итальянской палаткой расположились точки продажи турецкой и грузинской еды, где можно утолить голод шашлыком, кебабом, салатами из свежих овощей со специфической заправкой, пахлавой. Из напитков продавцы советуют брать охлажденные лимонады разных вкусов.

Недалеко от сцены гости Европейских игр могут приобрести еду в точках стрит-фуда, здесь акцент сделан на гордость белорусской кухни — драники, которую для удобства иностранцев перевели как картофельные оладья. Помимо стандартных драников можно попробовать драники с фаршем и драники с курицей. Ассортимент расширен и другими блюдами, которые известны всем любителям фаст-фуда — жареные сосиски и сосиски в панировке, пироги с мясом и овощами, картофель-фри. «Конечно, драники берут в первую очередь, их обычно к вечеру не остается, но мы вовремя пополняем запасы картофеля», — рассказала продавец одной из лавки.

Помимо воды и газированных напитков, которые помогают минчанам и гостям столицы спастись от установившейся в городе жары, в фан-зонах разрешена продажа пива, которое расходится очень хорошо. Однако это никак не влияет на атмосферу в фан-зоне — за все время не было зафиксировано каких-либо инцидентов на почве алкогольного опьянения. «Нам тут нравится, все вкусно, все улыбаются и очень гостеприимны. Драники мы знали и раньше, они, как обычно, на высоте», — рассказали о своих впечатлениях члены румынской делегации.

«Иностранцы в восторге»

На побережье реки Свислочь уютно расположились многочисленные кафе и рестораны, которые в дни проведения Европейских игр работают не покладая рук. Гости Минска с удовольствием пробуют те же драники и другие блюда из картофеля, а также квас местного приготовления. Некоторые заведения перешли на усиленный режим работы, увеличив время приема гостей и количество персонала. «Для того, чтобы иностранцам было у нас комфортно, мы даже поднатаскали персонал в английском языке», — признался хозяин одного из ресторанов.

В Минске в парке «Дримлэнд» проходит фестиваль Европейских игр, где организован большой фудкорт. Специально для гурманов и любителей плотно поесть организаторы установили фиксированную цену на определенное блюдо от каждого участника — всего за 5 белорусских рублей (около 150 российских рублей) можно попробовать по-настоящему эксклюзивные шедевры белорусской и европейской кухонь.