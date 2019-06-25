Путин принял приглашение принять участие в церемонии закрытия Европейских игр

На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минске Лукашенко обсудил с Медведевым проблемные вопросы взаимоотношений двух стран, в том числе по интеграции, и отметил, что в случае приезда Путина на закрытие он планирует с ним «поговорить на эту тему и разные другие».