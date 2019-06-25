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14:20 (мск), источник: ТАСС

Путин принял приглашение принять участие в церемонии закрытия Европейских игр

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным пригласил его на церемонию закрытия Европейских игр в Минске. Приглашение было принято, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

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Источник: РИА "Новости"

«Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», — сказано в сообщении.

На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минске Лукашенко обсудил с Медведевым проблемные вопросы взаимоотношений двух стран, в том числе по интеграции, и отметил, что в случае приезда Путина на закрытие он планирует с ним «поговорить на эту тему и разные другие».

Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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